В Национальном институте рака рассказали о результатах работы и подробностях аудита Минздрава, – СМИ

По результатам внутреннего аудита Министерства здравоохранения Украины в Национальном институте рака не было выявлено несоблюдение требований законодательства в сфере публичных закупок, иных коррупционных схем или правонарушений при осуществлении публичных закупок за средства государственного бюджета.

Как сообщает Realist.online, об этом в интервью «Апострофу» сообщила директор Национального института рака, хирург-онколог высшей категории, доктор медицинских наук и высококвалифицированный специалист в области онкопатологии желудочно-кишечного тракта Елена Колесник, комментируя опубликованные 25 октября на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины результаты внутреннего аудита, проведенного в соответствии с поручением замминистра здравоохранения Михаила Загрийчука.

Относительно необоснованно большого остатка препарата Метотрексат Тева, который выявили аудиторы, Колесник объяснили служебной халатностью главврача Национального института рака Безносенко А. П., который подписывал заявку на приобретение препарата, пока Колесник была на больничном.

«Данную заявку было подготовлено главным врачом Национального института рака Безносенко А. П. Поскольку формирование заявок на приобретение или получение медицинских препаратов осуществляется с учетом количества использования препаратов за прошлый год, а согласно бухгалтерским учетом, в 2018 году было использовано всего 545 флаконов препарата „Метотрексат“ (50 мг), то, учитывая вышесказанное, в действиях Безносенко усматриваются признаки служебной халатности», — уточнила Колесник, добавив, что в настоящее время вышеуказанные действия главного врача являются предметом досудебного расследования в уголовном производстве, фигурантом которого он является, ведь согласно своей должностной инструкции главный врач отвечает за подачу заявок.

В будущем, по словам Колесник, чтобы этого избежать администрацией НИР был разработан план введения системы автоматизации обращения медицинских препаратов и расходных материалов, который является частью проекта автоматизации и компьютеризации учреждения.

Что касается дорогого оборудования, которое по словам аудиторов не используется для лечения пациентов, а стоит на складе, а именно линейный ускоритель, директор Национального института рака объяснила отсутствием бункера, который необходим для установки оборудования.

«Для реализации данного проекта нам нужны средства, чтобы построить специальный бункер. В 2016–2017 годах Институтом рака был разработан инвестиционный проект, утвержденный Кабинетом Министров Украины. В рамках проекта Институтом начаты проектные работы в 2018 году. Однако МОЗ забрал функции заказчика в Институте рака и передал их вновь созданному предприятию под названием „Государственный строительный центр МОЗ Украины“. Институт, в свою очередь, передал ему всю необходимую документацию. Государственный строительный центр не реализовал проект, при том, что предыдущим руководством Минздрава этому предприятию были выделены средства. Нам неизвестно, что случилось с деньгами, которые были предназначены для нужд Института рака, но то, что за долгий период времени проект не сдвинулся с мертвой точки — остается фактом», — пояснила Колесник.

Отвечая на вопрос об успехах института, Колесник отметила, что, несмотря на нежелание власти осуществлять реальные реформы в Национальном институте рака уже было начато проведение аутологичных трансплантаций для взрослых (без дополнительного финансирования за счет внутренних резервов).

«Также на базе Института создан и функционирует Национальный канцер-регистр с международным признанием. На постсоветском пространстве — это единственный подобный реестр по своей полноте и завершенности. Он „держит руку на пульсе“ заболеваемости украинцев злокачественными новообразованиями. Согласно эталонных требований международных организаций IARC, IACR и ENCR, которые выполнил Национальный канцер-регистр, ВОЗ включила Украину к изданиям Cancer Incidencein Five Continents (Vol.-X, Vol.-XI), International Incidence of Childhood Cancer (Vol.-III) и ECIS — European Cancer Information System (2018)», — добавила Колесник.

После длительной и кропотливой работы, по словам Колесник, с июня 2019 НИР является полноценным членом международной организации по борьбе с раком UICC (Union for International Cancer Control). «Нас знают и уважают во всем мире! В то время, как новейшие „стратеги“ призывают „спасать жизни“ и создавать рабочие группы с международными экспертами, отечественные ученые уже давно с ними работают, а жизни уже спасаются», — добавила директор НИР.

По ее словам, сейчас команда специалистов и ученых Национального института рака, работает над новой национальной стратегией реформирования онкологической отрасли.

«Но для ее внедрения и реализации необходима прежде всего политическая воля и финансовые инвестиции со стороны государства, а также поддержка медиа и общества в целом», — резюмировала Елена Колесник.