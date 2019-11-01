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В Украине уже в этом году начнут тестировать связь, против которой протестовали швейцарцы

В Украине уже в этом году начнут тестировать связь, против которой протестовали швейцарцы

Коммуникационные компании Ericsson и Lifecell планируют до конца текущего года приступить к тестированию оборудования мобильной связи пятого поколения (5G). Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в соответствующей заявке, поданной в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере связи и информатизации.

Как сообщает ITC.ua, тестовый период должен продлиться с первого декабря 2019 года по 31 мая 2020 года. При этом НКРСИ рекомендовала участникам провести необходимые мероприятия во избежание вредных помех и нанесения ущерба здоровью людей и животных.

Кроме того, по результатам тестирования, Ericsson обязана будет предоставить регулятору письменный отчет.

Как сообщала «Фраза», в начале 2019 года председатель НКРСИ Александр Животовский заявил, что все разговоры о запусках 5G — не более чем реклама и пиар, «пока кто-нибудь в мире не найдет способ, как на этом зарабатывать деньги».

Напомним, 22 сентября 2019 года в Швейцарском Берне состоялась многочисленная акция протеста против внедрения стандарта высокоскоростной мобильной связи пятого поколения. По словам протестующих, эта мобильная технология может серьезно повлиять на здоровье населения и окружающую среду.

Тэги: мобильная связь, Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации, тест, технологии, новости Украины, 5G

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