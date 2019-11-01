Дело Роттердам+ окончательно развалилось – обнародована официальная экспертиза

Известный юрист и блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook обнародовал фотокопии отчета Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (НКИИСЭ), который проводил официальную экспертизу формулы «Роттердам+» по предписанию Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в 2018 году.

Как сообщает Голос.ua, в отчете КНИИСЭ указывается, что эксперты пришли к выводу об экономической обоснованности Постановления НКРЭКУ № 289, более известного как «формула Роттердам+».

«Таким образом, формула определения цены энергетического угля является экономически обоснованной для расчета прогнозной цены и платежа производителям, которые работают по ценовым заявкам, в соответствии с постановлением НКРЭКУ „Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии“ № 289 от 03.03.2016г.», — говорится в документе.

Подчеркивается, что принятие формулы Роттердам+ обусловлено рядом нормативных актов и международных обязательств Украины перед Европейским Союзом.

«Учитывая вышеизложенное, принятие постановления НКРЭКУ № 289 от 03.03.2016г. „Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии“ обосновано Директивой 2009/72/ЕС от 13 июля 2009 года, договором о членстве Украины в Энергетическом Сообществе, договором об ассоциации Украины с ЕС, Рекомендациям Антимонопольного комитета Украины от 17.09.20157. № 12-рк, а также утверждено Министерством энергетики и угольной промышленности», — утверждается в отчете.

Изменение стоимости электроэнергии в связи с изменением индикативной цены на уголь в соответствии с формулой Роттердам+ также признается обоснованным.

«Так как формула определения цены энергетического угля, при расчете прогнозной цены и платежа производителям, работающим по ценовым заявкам, которая содержится в постановлением НКРЭКУ „Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии“ № 289 от 03.03.2016г является экономически обоснованной, то какое-либо обоснованное изменение индикативной цены угля приводит к обоснованному изменению стоимости электрической энергии», — делают вывод эксперты КНИИСЭ.

Как напоминает издание, раньше экс-председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк назвал дело Роттердам+ местью предпринимателя Игоря Коломойского путем использования незаконного давления через НАБУ и САП. По его мнению, такие действия олигарха вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он недополучил прибыль от своих ферросплавных заводов, которые имеют большую энергоемкость.

22 октября адвокат Дмитрия Вовка Ирина Одинец обвинила прокуроров САП в умышленном сокрытии результатов официальных экспертиз по делу Роттердам+, которые противоречат версии правоохранителей и нарушении ст. 9 УПК Украины, который обязывает прокурора всесторонне, полно и беспристрастно исследовать обстоятельства уголовного производства.