Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Дело Роттердам+ окончательно развалилось – обнародована официальная экспертиза

Дело Роттердам+ окончательно развалилось – обнародована официальная экспертиза

Известный юрист и блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook обнародовал фотокопии отчета Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (НКИИСЭ), который проводил официальную экспертизу формулы «Роттердам+» по предписанию Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в 2018 году.

Как сообщает Голос.ua, в отчете КНИИСЭ указывается, что эксперты пришли к выводу об экономической обоснованности Постановления НКРЭКУ № 289, более известного как «формула Роттердам+».

«Таким образом, формула определения цены энергетического угля является экономически обоснованной для расчета прогнозной цены и платежа производителям, которые работают по ценовым заявкам, в соответствии с постановлением НКРЭКУ „Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии“ № 289 от 03.03.2016г.», — говорится в документе.

Подчеркивается, что принятие формулы Роттердам+ обусловлено рядом нормативных актов и международных обязательств Украины перед Европейским Союзом.

«Учитывая вышеизложенное, принятие постановления НКРЭКУ № 289 от 03.03.2016г. „Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии“ обосновано Директивой 2009/72/ЕС от 13 июля 2009 года, договором о членстве Украины в Энергетическом Сообществе, договором об ассоциации Украины с ЕС, Рекомендациям Антимонопольного комитета Украины от 17.09.20157. № 12-рк, а также утверждено Министерством энергетики и угольной промышленности», — утверждается в отчете.

Изменение стоимости электроэнергии в связи с изменением индикативной цены на уголь в соответствии с формулой Роттердам+ также признается обоснованным.

«Так как формула определения цены энергетического угля, при расчете прогнозной цены и платежа производителям, работающим по ценовым заявкам, которая содержится в постановлением НКРЭКУ „Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электроэнергии“ № 289 от 03.03.2016г является экономически обоснованной, то какое-либо обоснованное изменение индикативной цены угля приводит к обоснованному изменению стоимости электрической энергии», — делают вывод эксперты КНИИСЭ.

Как напоминает издание, раньше экс-председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк назвал дело Роттердам+ местью предпринимателя Игоря Коломойского путем использования незаконного давления через НАБУ и САП. По его мнению, такие действия олигарха вызваны тем, что в период действия прозрачного рыночного ценообразования он недополучил прибыль от своих ферросплавных заводов, которые имеют большую энергоемкость.

22 октября адвокат Дмитрия Вовка Ирина Одинец обвинила прокуроров САП в умышленном сокрытии результатов официальных экспертиз по делу Роттердам+, которые противоречат версии правоохранителей и нарушении ст. 9 УПК Украины, который обязывает прокурора всесторонне, полно и беспристрастно исследовать обстоятельства уголовного производства.

Тэги:

Комментарии

Статьи

01.11.19 09:04

Бесстрашные. «Правый сектор» в обороне Донецкого аэропорта

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

18.10.19 12:27

Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
31.10.19 09:47

Лучший матч «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Продать со вкусом. ТОП-6 врагов большой приватизации
01.11.19 13:19

Продать со вкусом. ТОП-6 врагов большой приватизации

Автор: «Бізнес.медіа»

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

На Одесщине местный житель сорвал флаг Украины и вытер об него ноги

На Одесщине местный житель сорвал флаг Украины и вытер об него ноги
01.11.19 12:59
174
Последние новости
01.11.19 12:59

На Одесщине местный житель сорвал флаг Украины и вытер об него ноги
01.11.19 12:54

В Национальном институте рака рассказали о результатах работы и подробностях аудита Минздрава, – СМИ
01.11.19 12:42

В Украине уже в этом году начнут тестировать связь, против которой протестовали швейцарцы
01.11.19 11:52

Дело Роттердам+ окончательно развалилось – обнародована официальная экспертиза
01.11.19 11:49

Священник ПЦУ предложил легализировать проституцию
01.11.19 11:46

В Киеве неизвестные обстреляли новенький вагон скоростного трамвая
01.11.19 10:30

Лучший украинский боксер стал почетным послом Олимпийских игр в Токио
Фото и Видео
На Одесщине местный житель сорвал флаг Украины и вытер об него ноги
На Одесщине местный житель сорвал флаг Украины и вытер об него ноги
На Одесщине местный житель сорвал флаг Украины и вытер об него ноги
На Одесщине местный житель сорвал флаг Украины и вытер об него ноги
В Киеве неизвестные обстреляли новенький вагон скоростного трамвая
В Киеве неизвестные обстреляли новенький вагон скоростного трамвая
В Мариуполе копы сломали прохожему ногу и открыли против него производство
В Мариуполе копы сломали прохожему ногу и открыли против него производство
«Слуга народа» обвинила коллег в издевательстве и расплакалась прямо во время заседания
«Слуга народа» обвинила коллег в издевательстве и расплакалась прямо во время заседания
Появилось видео, как в Киеве у маршрутки с пассажирами отвалились сразу два колеса
Появилось видео, как в Киеве у маршрутки с пассажирами отвалились сразу два колеса
Депутаты дали согласие на арест своего коллеги. Он рассказал, что возьмет с собой в СИЗО
Депутаты дали согласие на арест своего коллеги. Он рассказал, что возьмет с собой в СИЗО
Во Львове парень лишился жизни ради селфи
Во Львове парень лишился жизни ради селфи
В Киево-Печерской лавре открыли место подвига Иоанна Многострадального
В Киево-Печерской лавре открыли место подвига Иоанна Многострадального
На Закарпатье пьяный депутат без прав спровоцировал ДТП
На Закарпатье пьяный депутат без прав спровоцировал ДТП
«Одним словом, мудак. Признаю»... «Слуга народа» Яременко рассказал пранкеру о переписке с проституткой
«Одним словом, мудак. Признаю»... «Слуга народа» Яременко рассказал пранкеру о переписке с проституткой
fraza.ua
Новости блогосферы
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.