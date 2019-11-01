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Священник ПЦУ предложил легализировать проституцию

Священник ПЦУ предложил легализировать проституцию

Легализация проституции принесет пользу стране и всем гражданам. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил священник Православной Церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма Полтавы Александр Дедюхин, комментируя скандал с народным депутатом, который на рабочем месте якобы договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Об этом сообщает «Обозреватель».

«Если народный депутат по своему мобильному телефону где-то в укромном уголке с женой смотрит порно – пусть смотрит на здоровье. Но суть вопроса в том, что человек на рабочем месте за наши деньги, которые мы ему оплачиваем, занимается не законотворчеством, а тем, что договаривается про блуд», - заявил священник ПЦУ.

Александр Дедюхин предложил политику заняться «законопроектом о легализации проституции – было бы больше пользы стране и нам всем».
Священник подчеркнул, что в конфликте полностью находится на стороне журналистов, которые зафиксировали переписку.

Ранее «Фраза» сообщала, что греческий богослов назвал предательством признание ПЦУ Элладской Церковью.

Тэги: общество, православие, новости православия, новости Украины, ПЦУ

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