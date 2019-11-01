Лучший украинский боксер стал почетным послом Олимпийских игр в Токио

Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBO и WBA и двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко станет почетным послом летней Олимпиады 2020 года в Токио. Как выяснили журналисты «Фразы», спортсмена включили в рабочую группу Международного Олимпийского комитета, которая займется организацией квалификационных боксерских турниров на Игрвх.

Как сообщает Inside the Games, вместе с украинцем в группу также вошли Сара Орамун (Франция), Ху Цзяньгуан (Китай), Мэри Ком (Индия), Лукмо Лаваль (Нигерия), Хадижа эль-Марди (Марокко), Хулио Сесар ла Крус (Куба), Микаэла Майер (США), Дэвид Ньйока (Новая Зеландия) и Шелли Уоттс (Австралия).

Послов выбрали голосованием, которое проводилось Национальными Олимпийскими комитетами, а также национальными федерациями.

Как сообщали СМИ, в октябре 2019 года Василий Ломаченко занял первое место в рейтинге Pound-for-Pound от ESPN.

Как сообщала «Фраза», известный ирландский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор признал Василия Ломаченко «первым в мире не зависимо от веса» и предложил ему перейти в ММА.

Напомним, осенью 2013 года на 125-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе было принято решение о том, что Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в столице Японии Токио.

Спустя два года японские власти объявили о намерении запустить самоуправляемые такси к летней Олимпиаде.

В апреле 2016 года организаторы представили официальный логотип Олимпиады-2020. Новая олимпийская эмблема имеет вид кольца из узора «шахматная доска». В эмблеме Паралимпийских игр шахматный узор образует подобие чаши. Этот узор был популярен в Японии в эпоху Эдо. В контексте Олимпиады он символизирует многообразие мира, разные страны и культуры.

В начале 2017 года стало известно, что власти Японии решили создать олимпийские медали из переплавленных старых мобильных телефонов, для чего по всей стране были установлены специальные ящики для сбора устройств.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в столице Японии с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские — с 25 августа по 6 сентября.