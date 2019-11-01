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Более 60 приходов Западной Архиепископии подтвердили намерение перейти в юрисдикцию РПЦ

Более 60 приходов Западной Архиепископии подтвердили намерение перейти в юрисдикцию РПЦ

Более 60 приходов Архиепископии русской традиции в Западной Европе подтвердили свое желание перейти в юрисдикцию Русской Православной Церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал архиепископ Дубнинский Иоанн (Реннето).

Комментарий владыки опубликован на сайте ИА «ТАСС».

«Более 60 приходов уже подтвердили свой переход в юрисдикцию РПЦ. Среди них, разумеется, и парижский собор святого Александра Невского на улице Дарю. Сейчас наступает главный этап, после этого мы будем продолжать нашу религиозную жизнь», — сказал архиепископ Иоанн.

Он также сообщил, что делегация Архиепископии западноевропейских приходов в пятницу отправится в Москву для подписания документа о принятии в юрисдикцию РПЦ.

«Мы завтра выезжаем в Москву и в воскресенье получим документ из рук Патриарха. Документ о принятии Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в юрисдикцию РПЦ имеет огромное значение для продолжения духовной жизни православных церквей в Западной Европе. Этот документ признает автономию, идентичность и выбранную форму пребывания в составе Московской патриархии, и он также означает каноническое признание, в чем нам отказал Константинополь, который хотел упразднения Архиепископии», — отметил он.

По его словам, этот «документ был совместно подготовлен Московской патриархией и делегацией Архиепископии».

*** Архиепископия Православных Русских Церквей в Западной Европе — бывшая епархия (экзархат) в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже. Приходы расположены в ряде стран Европы, главным образом во Франции. Она была создана в феврале 1931 года, объединив принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы.

Константинопольский патриархат 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже Архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. После этого в феврале 2019 года внеочередное собрание Архиепископии проголосовало против решения синода Константинопольского патриархата о ее упразднении. Патриарх Кирилл направил в Архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять ее в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления.

В сентябре Священный Синод РПЦ постановили принять архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата с титулом «Дубнинский», а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ увидели опасность в крайнем либерализме.

Тэги: общество, православие, РПЦ, новости православия

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