В Житомире горе-массажист во время сеанса сломал клиенту позвоночник

В Житомире после посещения массажного кабинета мужчина получил закрытую травму позвоночника и компрессионные переломы нескольких шейных и грудных позвонков. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Пострадавший рассказал, что произошло все еще в начале октября. Из массажного кабинета мужчина сам уйти не смог, поэтому пришлось вызывать «скорую».

По статье «ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником» было открыто уголовное производство.

Горе-массажисту грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2018 году в Киеве лицеисту Максиму Черникову одноклассники сломали позвоночник, а видео избиения опубликовали в Viber.