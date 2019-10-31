Ученые обнаружили неожиданную пользу холестерина для здоровья

Ученые из Лундского университета (Швеция) в сотрудничестве с коллегами из Университета Шарджи (ОАЭ) открыли полезное свойство холестерина. Как выяснили журналисты «Фразы», оказалось, что этот природный спирт играет ключевую роль в активации рецептора, отвечающего за выработку инсулина.

Как передает РИА «Новости», результаты исследований были опубликованы в журнале Molecular and Cellular Endocrinology.

Как удалось установить ученым, рецептор GPR183, который «высвобождает» инсулин, активируется только тогда, когда связывается с одним из метаболитов холестерина, вырабатываемого печенью.

Сообщается, что такой вывод был сделан после экспериментов на бета-клетках поджелудочной железы мышей и умерших людей.

Кроме того, специалистам удалось выяснить, что этот метаболит защищает бета-клетки от клеточного стресса, вызванного длительной или хронической гликемией ‒ повышенным уровнем глюкозы в крови, которая подавляет способность бета-клеток к секреции инсулина.

«Если мы научимся каким-то образом активировать этот рецептор в будущем, это приведет к разработке лекарств, стимулирующих выработку инсулина у людей с низким уровнем холестерина. Например, с помощью вещества, подобного специфическому холестерину», ‒ заявил руководитель исследования Альберт Салехи.

По его словам, открытие может иметь еще один практический вывод, раскрывая связь между холестерином и избыточным весом.

«Если у человека высокий уровень холестерина, вырабатывается этот специфический метаболит, следствием чего является повышенное выделение инсулина. Это приводит к появлению голода, большему потреблению еды и увеличению веса. Если бы мы могли блокировать связывание рецептора с метаболитом, и регулировать образование инсулина, мы могли бы управлять чувством голода», ‒ отметил Салехи.

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