Зеленский прокомментировал газовый «удар в спину» от Дании

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал действия датских чиновников, которые таки разрешили компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода «Северный поток-2» на континентальном шельфе королевства. Как выяснили журналисты «Фразы», украинский лидер уверен, что датчане совершили серьезную геополитическую ошибку.

Как передает regnum, глава государства заявил, что и он лично, и правительство Украины были «готовы к такому решению», и подчеркнул, что вопрос о «Северном потоке-2» касается не только «энергетической безопасности».

Также Владимир Зеленский отметил, что если бы такое решение зависело бы от него, то Дания бы его не подтвердила.

«Это вопрос геополитический. Я вам скажу открыто, что это усиливает Россию и ослабляет Европу», ‒ резюмировал президент Украины.

Как писала «Фраза», Россия лишилась последнего препятствия на пути лишения Украины 3% ВВП.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что «Северный поток-2» является неприемлемым и несет угрозу для всей Европы.