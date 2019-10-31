Усик оказался ниже россиянина в рейтинге боксеров-супертяжей

Прославленному украинскому боксеру Александру Усику (17-0, 13 КО) понадобился всего один бой в тяжелом весе, чтобы ворваться в верхнюю часть рейтинга WBC в этой весовой категории. Как выяснили журналисты «Фразы», после убедительной победы над американцем Чаззом Уизерспуном, нашего соотечественника определили на 5-ю строчку списка.

Как пишет worldboxingnews, Усик, который недавно заявил, что хочет подраться с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером, очень быстро приближается к этой цели.

Не исключено, что уже сейчас непобедимый американец может выбрать его в качестве оппонента для добровольной защиты титула.

Стоит также отметить, что россиянина Александра Поветкина составители рейтинга определили на 4-е место.

ТОП-15 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Диллиан Уайт

2. Тайсон Фьюри

3. Луис Ортис

4. Александр Поветкин

5. Александр Усик

6. Адам Ковнацки

7. Джозеф Паркер

8. Кубрат Пулев

9. Оскар Ривас

10. Джо Джойс

11. Филип Хргович

12. Агит Кабайел

13. Дерек Чисора

14. Майкл Хантер

15. Даниэль Дюбуа

Как писала «Фраза», Усик триумфально дебютировал в супертяжах, заставив сдаться огромного американца.

Ранее непобедимый соперник Усика за несколько дней до боя попался на допинге.