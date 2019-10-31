Главные новости за 31 октября 2019 года

Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском. Разведение сил и средств в Петровском Донецкой области начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины. По словам президента Украины, уже началось разведение в Катериновке. «Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке. Если все будет безопасно и в Петровском течение недели, то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском», — заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ахметов остался самым богатым бизнесменом Украины, несмотря на огромные потери в состоянии. Состояние украинского олигарха Рината Ахметова, который возглавляет рейтинг самых богатых украинцев по версии журнала «Новое время», уменьшилось на $2,6 млрд. На данный момент оно составляет $9,6 млрд. Андрей Беспятов, управляющий директор аналитического департамента компании Dragon Capital, объясняет падение состояния Ахметова и ряда других участников рейтинга тем, что доля сырьевых товаров все еще доминирует в украинском экспорте, поэтому колебания мировых цен на эту продукцию, как правило, с низкой добавочной стоимостью, мгновенно сказываются на результатах деятельности украинских бизнесменов. За первые девять месяцев 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сталь упала в цене на 17%, уголь — на 33%. В то же время на 41% выросла стоимость руды.

«Одним словом, мудак. Признаю»... «Слуга народа» Яременко рассказал пранкеру о переписке с проституткой. Вляпавшийся в скандал народный депутат Украины от «Слуги народа» Богдан Яременко после переписки с проститутками стал еще и жертвой пранкера. В результате он не только удалил свой предыдущий пост, где писал, что сделал все специально, но и принес извинения жене, детям и даже президенту. Побудил Богдана Яременко принести извинения украинский пранкер, известный под ником «Джокер». Как рассказал сам «Джокер», он уже некоторое время переписывался с Яременко под видом генпрокурора Рябошапки.

Депутаты дали согласие на арест своего коллеги. Он рассказал, что возьмет с собой в СИЗО. Верховная Рада Украины сняла неприкосновенность с народного депутата Ярослава Дубневича и разрешила привлечь его к уголовной ответственности. Он уже приготовился к аресту. За снятие неприкосновенности с Дубневича проголосовали 332 народных депутата, за задержание — 241 депутат и за арест — 229 депутатов.

Генсек НАТО лишил Зеленского слова. Во время заседания комиссии НАТО—Украина в Киеве генсек Альянса Йенс Столтенберг забыл передать слово Владимиру Зеленскому. Ссоответствующее видео опубликовано на официальной странице Офиса президента. На нем можно видеть как в конце своего выступления, на третьей минуте Столтенберг объявил, что открытая для прессы часть заседания окончена, забыв, что Зеленский еще не выступил.

Учитель и ученик: Зеленский и генсек НАТО опростоволосились второй раз за день. Во время встречи в Мариинском дворце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присел, чтобы сделать запись в книге Почетных гостей в то время как президент Украины Владимир Зеленский остался стоять. Соответствующее фото опубликовала пресс-служба главы государства. На фото можно видеть улыбающегося украинского лидера и сидящего перед ним за столом Генсека с ручкой в руках, который что-то говорит. Таким образом, со стороны может сложиться впечатление, будто это начальник общается с подчиненным или учитель — с учеником у доски.

В Киеве нашли изнасилованного мужчину с веткой в заднем проходе, — СМИ. В Деснянском районе Киева на улице Бальзака был обнаружен лежащий на земле мужчина без сознания. Мужчина был изнасилован. Неравнодушные прохожие вызвали «скорую». Прибывшие на место медики госпитализировали мужчину. После того, как пациент очнулся, он не смог ничего вспомнить о случившемся.

Жительница Херсонщины стала жертвой нападения экзотического паука. В Херсоне 22-летняя девушка в своем собственном огороде стала объектом нападения желтосумного колющего паука. Идентифицировать его смог только эксперт. Появление этого паука в Украине зафиксировано лишь 4-5 лет назад. Отечественного названия он еще не имеет, а на латыни называется Cheiracanthium punctorium.

На Закарпатье пьяный депутат без прав спровоцировал ДТП. В Закарпатской области в селе Ростоки (Раховский район) произошло ДТП, которое спровоцировал известный правозащитник и депутат районного совета Николай-Кокиш Мельник. В момент происшествия он был в нетрезвом состоянии, а также без водительского удостоверения. Вторым участником ДТП стал экс-дознаватель из полиции Иван Понцир, который управлял автомобилем Jeep Cherokee на чешской регистрации. Также в машине была Иванка Титор, которая тоже работает в Нацполиции.

Скандал в психбольнице на Виннитчине: больных грабили и содержали в ужасных условиях. В Винницкой области в селе Плиски в психоневрологическом диспансере пациентов содержали в нечеловеческих условиях. Также у больных пропадали деньги. Общественная организация User без предупреждения нагрянула в это учреждение и опешила от того, что увидела. В ходе проверки общественники обнаружили, что на ночь психоневрологических больных раздевают и сгоняют в отдельное крыло спального корпуса.

Во Львове парень лишился жизни ради селфи. Во Львове на железнодорожном вокзале произошла трагедия. Там от поражения током погиб молодой парень. Железнодорожники обнаружили уже обгоревший труп парня. Сколько ему лет и откуда он — неизвестно. После отключения электросети, пожарные поднялась на крышу вагона, спустили тело юноши и передали полиции,

Кличко-младший опять заговорил о возвращении в ринг. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO, IBF и WBA Владимир Кличко заявил о возможности возобновления профессиональной карьеры. Таким образом он хотел бы побить рекорд Джорджа Формана как самого возрастного чемпиона мира. «Я рассматриваю вариант с возвращением в бокс. Но я не хочу возвращаться, чтобы просто сломать кому-то челюсть. Я хочу побить рекорд», — сказал Кличко, напомнив, что американец Джордж Форман стал чемпионом мира в тяжелом весе в 45 лет.

США опубликовали видео с места ликвидации лидера ИГИЛ. Центральное командование США опубликовало фото и видео спецоперации по ликвидации главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. «Здесь мы видим объект атаки — помещение, где прятался Багдади. Как я уже отмечал, это уединенное жилище в провинции Идлиб на северо-западе Сирии», — заявил командующий, генерал Фрэнк Маккензи в комментарии к фото и видео.

Пожар в Австралии уничтожил сотни коал. Сотни коал в Австралии погибли из-за лесного пожара. Огонь уничтожил 2000 гектаров кустарника, которые являются местом массового размножения коал в Новом Южном Уэльсе, в 250 милях к северу от Сиднея. Как сообщают местные спасатели, жертвами огня стали разные виды, а гибель такого количества животных является «национальной трагедией».

Стало известно состояние здоровья Анастасии Заворотнюк. Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой подозревают онкологическое заболевание, после двух операций на мозге находится в сознании. Она даже общается с близкими. «Она не просто в сознании, а в полном адеквате. Общается с близкими. Понимает, что серьезно больна, но настроена вылечиться. Вы неверно представляете себе операцию — что взрезали череп, как арбуз, и там ковыряются. Сейчас современные методы: делается небольшое отверстие в черепе, туда вводят микронож и лазером удаляют опухоль», — рассказал знакомый семьи.