В Ватикане представитель РПЦ принял участие в подписании совместного документа против эвтаназии

В Ватикане в Папской академии наук в годовщину обнародования декларации II Ватиканского собора Nostra aetate об отношении к нехристианским религиям состоялась церемония подписания Совместного документа о позиции трех авраамических монотеистических религий по проблемам, касающимся конца человеческой жизни. Как выяснили журналисты «Фразы», в подписании совместного документа принял участие сотрудник Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви священник Алексий Дикарев.

Об этом сообщается на сайте mospat.ru.

В документе осуждается практика эвтаназии, узаконенная в ряде стран мира, подчеркивается священное достоинство жизни человека, созданного по образу Божию, подтверждается необходимость развития паллиативной медицины и духовной помощи неизлечимо больным, исповедующим одну из трех религий, содержится призыв к защите прав и достоинства умирающих людей на законодательном уровне.

Инициатором подготовки документа и его подписания стала Папская академия жизни, возглавляемая архиепископом Винченцо Пальей.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ увидели опасность в крайнем либерализме.