Найденный мертвым чиновник АПУ перед ограблением смешал лекарство от шизофрении с алкоголем

Токсикологическая экспертиза выявила в организме умершего в марте сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого наличие медицинского препарата клозапина. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным исследования, это лекарство попало в организм потерпевшего вместе с алкоголем примерно за 3-5 часов до наступления смерти.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец в комментарии «Украинской правде», дополнительная токсикологическая экспертиза была назначена, так как предыдущая не смогла установить причинно-следственных связей между телесными повреждениями, которые получил погибший и его смертью.

По ее словам, на данный момент следствие имеет достаточно доказательств причастности к разбойному нападению на Бухтатого двух человек, один из которых, задержанный по горячим следам гражданин Армении, вскоре должен предстать перед судом. Обвинительный акт в отношении него уже направлен в Шевченковский суд столицы для рассмотрения по существу.

В связи с тем, что следствию не удалось установить причастность указанных лиц к смерти потерпевшего, их действия квалифицированы по статье о разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенном с насилием, опасным для жизни лица, подвергшегося нападению.

Отметим, что максимальная санкция по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Информацию о том, что обвинительный акт в отношении гражданина Армении передан в суд журналистам «Фразы» подтвердили в пресс-службе прокуратуры Киева. По данным следствия, 13 марта 2019 примерно в 23 часов 50 минут, находясь на ул. Багговутовской в Шевченковском районе Киева, 34-летний подозреваемый вместе с еще одним злоумышленником, личность которого в настоящее время не установлена, совершили нападение на местного жителя с целью завладения его имуществом.

В итоге подозреваемые нанесли пострадавшему не менее четырех ударов в область головы, от которых он упал на землю. После этого они завладели мобильным телефоном и банковской картой жертвы, и скрылись с места преступления.

Клозапин — антипсихотическое лекарственное средство, которое обладает высокой эффективностью в отношении психических расстройств, устойчивых к действию других нейролептиков. Применяется при шизофрении, эмоциональных расстройствах, чреватых попытками самоубийства, расстройствах сна и паркинсонизме.

Должно применяться под строгим контролем врача в связи с возможным влиянием на клеточный состав крови. Частое применение клозапина в качестве снотворного средства подвергается серьезной критике со стороны специалистов. При этом отмечается, что клозапин во многих случаях назначается без достаточных на то оснований и не по назначению, без учета соотношения риска по отношению к пользе.

Как сообщала «Фраза», 14 марта 2019 года в Шевченковском районе Киева у ворот церкви на ул. Багговутовской был обнаружен окровавленный труп мужчины. Им оказался главный консультант Главного департамента информационной политики Администрации президента Украины Александр Бухтатый.

По данным предварительной экспертизы, он умер от ишемической болезни сердца.