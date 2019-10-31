Греческий богослов назвал предательством признание ПЦУ Элладской Церковью

Признание Православной Церкви Украины со стороны архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима повлекло за собой расширение предательства и раскола в мировом Православии. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал греческий богослов Николаос Саввопулос, комментируя «мирную грамоту» — письмо с поздравлениями, которое Предстоятель Элладской Церкви Иероним направил Епифанию Думенко.

Письмо стало официальным признанием ПЦУ, сообщают «РИА Новости».

«Мы наблюдаем расширение предательства и раскола. Раскола, который сделал Иероним. Он думает, что он выражает мнение прихожан и священников, но он решил сам», — подчеркнул Николаос Саввопулос.

По мнению греческого богослова, Элладская церковь стала первой, официально признавшей ПЦУ, и это решение приведет к серьезным последствиям среди православного мира.

«Мы ожидаем массового и существенного ответа на решение Иеронима. Епифаний был отлучен от церкви и не имеет рукоположения, поэтому он теряет крещение. Это была большая ошибка Иеронима», — отметил Саввопулос.

Как сообщалось ранее, 28 октября Епифаний получил от Предстоятеля Элладской Православной Церкви мирную грамоту, свидетельствующую о фактическом признании ПЦУ.

Ранее «Фраза» сообщала, что греческий митрополит объяснил, зачем по «украинскому вопросу» нужно созывать всеправославный Собор.