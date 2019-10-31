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Греческий митрополит объяснил, зачем по «украинскому вопросу» нужно созывать всеправославный Собор

Греческий митрополит объяснил, зачем по «украинскому вопросу» нужно созывать всеправославный Собор

Митрополит Кифирский Серафим предлагает созвать всеправославный Собор для того, чтобы найти решение «украинской проблемы» и не допустить дальнейшего раздора. Как выяснили журналисты «Фразы», архиепископ Афинский и всей Греции Иероним 21 октября направил главе новой Церкви Украины Епифанию Думенко так «мирную грамоту» — письмо с поздравлением, что является официальным признанием ПЦУ.

Об этом сообщают «РИА Новости».

«Я месяцы пишу по этой теме, и считаю, что с канонической стороны, с экклезиологической стороны не были соблюдены каноны нашей Церкви. И это меня особо огорчает, потому что игнорируется каноническая Церковь Украины Митрополита Онуфрия и епископат страны. У нас такое развитие событий, несмотря на то, что все Православные Церкви сохраняли осторожность и не приняли никакого решения», — сказал митрополит Кифирский.

Он сказал, что для решения такого рода проблем необходимо созвать всеправославный Собор.

«Я считаю, что это было жертвенное наше решение в то время, когда надо было, чтобы предшествовали древние патриархаты и более старые автокефальные Церкви. Этому нужно осмысление и переосмысление. Сейчас мы находимся перед состоявшимся фактом. И наши молитвы за то, чтобы был созван всеправославный Собор, вселенский Собор, чтобы решить такую серьезную проблему», — сказал владыка Серафим.

По его словам, эта проблема беспокоит все Поместные Православные Церкви.

«Я молюсь за то, чтобы у нас были спокойствие и благословение Божье и Святого Духа, и чтобы они воцарились в церкви Украины, чтобы взял верх канонический порядок, который определен законами моей церкви», — сказал митрополит.

На вопрос, действительно ли готовится обращение в Госсовет Греции (верховный суд по административным делам), митрополит Кифирский ответил, что ничего не знает об этом.

«Мы молимся за то, чтобы вопрос как можно скорее обсудил синаксис Предстоятелей, и лучше будет, если пройдет всеправославный Собор. Потому что это событие беспокоит весь православный мир», — рассказал владыка Серафим.

По его словам, собрать Собор могут Предстоятели Церквей.

«По канонам, требуется всеправославный Собор. Сейчас у нас такое явление, что каноническая Церковь игнорируется, вытесняется, и есть образование, и требуется решение, поскольку мы видим, что это не принимается всеми Православными Церквями. Поэтому мы видим, что нужен всеправославный Собор», — отметил митрополит.

Серафим Кифирский сообщил также, что сейчас имя Епифания будет внесено в диптих Элладской Православной Церкви, поскольку ее глава архиепископ Афинский направил официальную «мирную грамоту».

«Это сейчас последует», — сказал митрополит.

«Проблема, однако, в том, чтобы мы не торопились, когда происходят такие вещи, которые ранят божий народ», — добавил он. Он выразил надежду, что все предстоятели рассмотрят этот вопрос ответственно и на основе традиций Православной Церкви и святых канонов.

На вопрос, была ли у архиепископа Иеронима привилегия принимать самостоятельно решение относительно признания автокефалии, владыка Серафим ответил, что по канонам раньше, в XX веке и до этого, не требовалось решения архиерейского Собора для признания автокефалии.

«Но здесь совсем другой случай, особенный. Каноническая Церковь вытесняется и признается [...] изверженная из сана, не рукоположенная или самостоятельно рукоположенная. Это совершенно другое. И по этой причине предстоятель не мог принимать решение самостоятельно. Должен был по канонической процедуре, с голосованием открытым или тайным, решать архиерейский Собор», — рассказал митрополит Серафим.

Ранее «Фраза» сообщала, что Предстоятель Элладской Церкви в письме к Епифанию восторгается новой церковной структурой.

Тэги: общество, православие, новости православия

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