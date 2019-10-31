Стало известно состояние здоровья Анастасии Заворотнюк

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой подозревают онкологическое заболевание, после двух операций на мозге находится в сознании. Как выяснили журналисты «Фразы», она даже общается с близкими.

«Она не просто в сознании, а в полном адеквате. Общается с близкими. Понимает, что серьезно больна, но настроена вылечиться. Вы неверно представляете себе операцию — что взрезали череп, как арбуз, и там ковыряются. Сейчас современные методы: делается небольшое отверстие в черепе, туда вводят микронож и лазером удаляют опухоль», — рассказал знакомый семьи, сообщает НВ.

Недавно Заворотнюк прошла тесты, которые показали, что ее организм полон жизненных сил.

Ранее «Фраза» сообщала, что 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк пошла на поправку.

Напомним также, что врач-онколог опроверг диагноз «рак мозга» у Заворотнюк.