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В Киеве нашли изнасилованного мужчину с веткой в заднем проходе, — СМИ

В Киеве нашли изнасилованного мужчину с веткой в заднем проходе, — СМИ

В Деснянском районе Киева на улице Бальзака был обнаружен лежащий на земле мужчина без сознания. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчина был изнасилован.

Неравнодушные прохожие вызвали «скорую». Прибывшие на место медики госпитализировали мужчину. После того, как пациент очнулся, он не смог ничего вспомнить о случившемся, сообщает «Информатор».

Симптомы у пострадавшего напоминали последствия встречи с клофелинщиками. Экспертиза показала, что гражданин сначала употреблял алкоголь, а потом подвергся насилию.

Без сознания пострадавший провел больше суток и пришел в себя только к полудню 30 октября.

Как пишет «Обозреватель», пострадавший, когда его нашли, был только в футболке и куртке, без нижнего белья и брюк, а в заднем проходе торчала ветка.

На вид ему до 30 лет, документов с собой не было. Разговаривать, отвечать на вопросы он не мог.

По информации медиков, у мужчины разрыв прямой кишки. Его поместили в отделение интенсивной терапии (реанимации).

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре 2017 года в городе Васильков под Киевом двое мужчин изнасиловали полицейского.

Тэги: Киев, изнасилование, общество, происшествие

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