Учитель и ученик: Зеленский и генсек НАТО опростоволосились второй раз за день

Во время встречи в Мариинском дворце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присел, чтобы сделать запись в книге Почетных гостей в то время как президент Украины Владимир Зеленский остался стоять. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее фото опубликовала пресс-служба главы государства.

На фото можно видеть улыбающегося украинского лидера и сидящего перед ним за столом Генсека с ручкой в руках, который что-то говорит. Таким образом, со стороны может сложиться впечатление, будто это начальник общается с подчиненным или учитель — с учеником у доски.

Как сообщала «Фраза», это уже не первый курьез. Незадолго до этого, во время заседания комиссии НАТО—Украина в Киеве Йенс Столтенберг забыл передать слово Владимиру Зеленскому.