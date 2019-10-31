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Ахметов остался самым богатым бизнесменом Украины, несмотря на огромные потери в состоянии

Ахметов остался самым богатым бизнесменом Украины, несмотря на огромные потери в состоянии

Состояние украинского олигарха Рината Ахметова, который возглавляет рейтинг самых богатых украинцев по версии журнала «Новое время», уменьшилось на $2,6 млрд. Как выяснили журналисты «Фразы», на данный момент оно составляет $9,6 млрд.

Андрей Беспятов, управляющий директор аналитического департамента компании Dragon Capital, объясняет падение состояния Ахметова и ряда других участников рейтинга тем, что доля сырьевых товаров все еще доминирует в украинском экспорте, поэтому колебания мировых цен на эту продукцию, как правило, с низкой добавочной стоимостью, мгновенно сказываются на результатах деятельности украинских бизнесменов. За первые девять месяцев 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сталь упала в цене на 17%, уголь — на 33%. В то же время на 41% выросла стоимость руды.

Единственным из шести украинских миллиардеров, кто за последний год увеличил свое состояние, оказался собственник кондитерской корпорации Roshen Петр Порошенко. По сравнению с прошлогодним рейтингом состояние экс-президента выросло на 12%, или $153 млн и оценивается на данный момент в $1,25 млрд.

В то же время больше всех приумножил свое состояние в абсолютном значении владелец Group DF Дмитрий Фирташ — на $300 млн (до $792 млн), что позволило ему вернуться в первую десятку богатейших украинцев и занять восьмое место.

Несмотря на то, что Фирташ уже несколько лет находится в Вене, пытаясь остановить процесс экстрадиции в США, где его подозревают в сговоре с целью выплаты взяток в Индии, его бизнес-дела идут хорошо. Его медиагруппа Интер продолжает быть одним из наиболее влиятельных игроков на отечественном рынке с долей примерно 20%. Кроме того, дорожает элитная недвижимость мультимиллионера: например, его вилла на Французской Ривьере в коммуне Сен-Жан КапФерра подскочила в цене.

В целом же первая пятерка рейтинга в этом году выглядит следующим образом:

1. Ринат Ахметов — $9,629 млрд (за год состояние уменьшилось на 21%, или на $2,6 млрд);

2. Виктор Пинчук — $2,310 млрд (на 14%, или на $390 млн);

3. Вадим Новинский — $1,767 млрд (на 22%, или на $533 млн);

4. Игорь Коломойский — $1,480 (на 8%, или на $120 млн);

5. Геннадий Боголюбов — $1,376 млрд (на 16%, или на $224 млн).

Как сообщала «Фраза», в марте 2016 года по версии журнала Forbes украинский бизнесмен Ринат Ахметов опустился с 201 места, которое он занимал в 2015 году, на 771 — его состояние сократилось с 6,7 млрд. до 2,3 млрд. долларов.

Весной 2017 года Ахметов покинул рейтинг самых богатых людей мира — Bloomberg Billionaires Index 500.

Тэги: Петр Порошенко, бизнесмен, рейтинг, СМИ, экономика, Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ, новости Украины

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