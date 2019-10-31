Польская Церковь: Автокефалия для Украины возможна только каноническим путем

Архиерейский Собор Польской Православной Церкви поддержал каноническую Украинскую Православную Церковь. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, позиция польских архиереев относительно украинского церковного вопроса остается неизменной.

Как сообщается на официальном сайте Польской Православной Церкви, Архиерейский Собор епископов заявил, что данное решение было принято «после ознакомления с содержанием писем Патриарха Сербского, архиепископа Албанского, отправленных Константинопольскому Патриарху Варфоломею».

«Польская Автокефальная Православная Церковь не против предоставления автокефалии Церкви в Украине на основании догматически канонических норм для всей Церкви, а не группы отступников-раскольников», — подчеркнули архиереи Польской Церкви.

Единство Святой Церкви должно быть представлено верным ее догматам Церквям.

«Отступники от учения Святой Церкви не могут представлять здоровый церковный организм. Это нарушает евхаристическое единство всего Православия», — отметили в Польской Православной Церкви.

Ранее «Фраза» сообщала, что РПЦ перестанет поминать Предстоятеля Элладской Церкви, если информация о признании ПЦУ подтвердится.