Кубок Украины: «Динамо» в тяжелейшем матче обыграло «Шахтер» и вышло в 1/4 финала

Сегодня, 30 октября, состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Как передает корреспондент «Фразы», в центральном поединке киевское «Динамо» в родных стенах принимало донецкий «Шахтер».

Хозяева поля очень мощно начали эту встречу и уже на второй минуте могли открывать счет, но мяч после удара Вербича рикошетом от штанги ушел на угловой. Еще через несколько минут издалека пристреливался Караваев, но с его ударом справился Пятов.

На 21-й минуте хороший момент создали уже гости, но ситуацию в своей штрафной разрядил Кендзера. А спустя всего минуту Сидурчок невероятным ударом из-за пределов штрафной по замысловатой траектории отправил мяч в дальний угол ворот Пятова.

На последней минуте первого тайма отличный шанс был у Вербича, но словенец не сумел переиграть стража ворот «Шахтера».

Вторая половина встречи прошла примерно в равной борьбе, ни одна из команд не хотела задерживаться в центре поля, стараясь как можно быстрее перевести мяч к чужой штрафной. На 61-й минуте неплохой момент сам для себя создал Беседин. Обокрав Матвиенко около центра поля, он продвинулся вперед и пытался перебросить вышедшего из ворот Пятова – немного выше ворот. А спустя несколько минут опасно атаковал Цыганков, но «зажевал» мяч и испортил момент.

Прошло каких-то пять минут, как очередная опасная контратака завершилась тем, что то ли навес, то ли срезка Мыколенко с левого фланга едва не застала врасплох Пятова, но страж ворот «горняков» справился.

При всем уважении к гостям, но во второй половине встречи они практически ничего не создали у ворот Бущана. Разве что за пять минут до финального свистка удар головой в исполнении Степаненко, но Бущан был на месте.

Но в итоге на первый план вышел арбитр встречи, который уже в компенсированное время удалил Шепелева. Да, Владимир опасно прыгал сзади в ноги, но он и близко не тронул Тайсона. Зато в первом тайме Степаненко за более грубое нарушение сзади схлопотал лишь «горчичник».

Численное преимущество «горняки» сумели реализовать под самый занавес встречи. После навеса с углового мяч заметался в «штрафной» киевлян, в итоге самым расторопным оказался Степаненко и сравнял счет, переведя игру в овертайм.

Едва началось дополнительное время, как карма настигла уже самого Тараса, который в очередной раз сфолил против Вербича и заработал второй «горчичник», уравняв составы команд. Буквально сразу же Гармаш был близок к успеху, но Пятов спас свою команду.

Зато едва начался второй «овертайм», как киевляне снова вышли вперед: после навеса де Пены с углового молодой чемпион мира Денис Попов буквально вколотил мяч в сетку ворот Пятова. В итоге – тяжелейшая победа «Динамо» 1:0.