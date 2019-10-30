Любвеобильный «слуга народа» Яременко решил извиниться за свое поведение. Но только не перед избирателями

Народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко, которого прямо в зале заседаний Рады «застукали» на переписке с девицей легкого поведения, извинился за свое позорное поведение. Как выяснили журналисты «Фразы», свой «покаянный пост» народный избранник опубликовал на странице в соцсети Facebook.

По словам депутата, он уже удалил пост с «отмазками» и готов принести извинения всем, «кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента».

Стоит отметить, что в списке «адресатов» отсутствуют украинские избиратели, благодаря которым Богдан Яременко и оказался в Раде.

Вероятно, он считает, что электорату ничего не должен, поскольку баллотировался в парламент не по мажоритарной системе, а по спискам партии «Слуга народа», перед которой и обязан держать ответ.

Как писала «Фраза», в мае 2017 года один из депутатов Верховной Рады Украины во время заседания парламента вел весьма активную онлайн-переписку со своей знакомой. В течение часа депутат и его подруга обменивались снимками порнографического содержания.

А в сентябре нынешнего года народный депутат Украины от «Слуги народа» Елена Криворучкина попалась на пикантной переписке во время заседания парламента.