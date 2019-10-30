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Любвеобильный «слуга народа» Яременко решил извиниться за свое поведение. Но только не перед избирателями

Любвеобильный «слуга народа» Яременко решил извиниться за свое поведение. Но только не перед избирателями

Народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко, которого прямо в зале заседаний Рады «застукали» на переписке с девицей легкого поведения, извинился за свое позорное поведение. Как выяснили журналисты «Фразы», свой «покаянный пост» народный избранник опубликовал на странице в соцсети Facebook.

По словам депутата, он уже удалил пост с «отмазками» и готов принести извинения всем, «кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента».

Стоит отметить, что в списке «адресатов» отсутствуют украинские избиратели, благодаря которым Богдан Яременко и оказался в Раде.

Вероятно, он считает, что электорату ничего не должен, поскольку баллотировался в парламент не по мажоритарной системе, а по спискам партии «Слуга народа», перед которой и обязан держать ответ.

Как писала «Фраза», в мае 2017 года один из депутатов Верховной Рады Украины во время заседания парламента вел весьма активную онлайн-переписку со своей знакомой. В течение часа депутат и его подруга обменивались снимками порнографического содержания.

А в сентябре нынешнего года народный депутат Украины от «Слуги народа» Елена Криворучкина попалась на пикантной переписке во время заседания парламента.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, народный депутат, скандал, политика, проститутки, извинения, переписка, новости Украины, Слуга народа

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