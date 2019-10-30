В Киеве резко повысился уровень загрязнения воздуха

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского отметили резкое повышение уровеня загрязнения воздуха. Об этом журналистам «Фразы» рассказали в пресс-службе учреждения.

По словам специалистов, стремительному накоплению вредных примесей в воздухе поспособствовал антициклональный характер погоды с температурными инверсиями и застоями воздушных масс.

В связи с этим, с 22 по 28 октября 2019 года в воздухе Киева отмечено превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота в 5,2 раза, формальдегида в 3,2 раза, и диоксина серы в 3,1 раза по среднесуточным содержанием.

Отмечается, что ежедневные наблюдения проводились на 15 стационарных постах обсерватории. Всего было проанализировано 1557 проб воздуха.

Как писала «Фраза», Киев вновь окутал едкий смог. В Институте общественного здоровья рассказали, как защититься.

Ранее киевляне в тумане протестовали против грязного воздуха в городе.