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В Киеве резко повысился уровень загрязнения воздуха

В Киеве резко повысился уровень загрязнения воздуха

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского отметили резкое повышение уровеня загрязнения воздуха. Об этом журналистам «Фразы» рассказали в пресс-службе учреждения.

По словам специалистов, стремительному накоплению вредных примесей в воздухе поспособствовал антициклональный характер погоды с температурными инверсиями и застоями воздушных масс.

В связи с этим, с 22 по 28 октября 2019 года в воздухе Киева отмечено превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота в 5,2 раза, формальдегида в 3,2 раза, и диоксина серы в 3,1 раза по среднесуточным содержанием.

Отмечается, что ежедневные наблюдения проводились на 15 стационарных постах обсерватории. Всего было проанализировано 1557 проб воздуха.

Как писала «Фраза», Киев вновь окутал едкий смог. В Институте общественного здоровья рассказали, как защититься.

Ранее киевляне в тумане протестовали против грязного воздуха в городе.

Тэги: Киев, общество, столица, воздух, уровень, экология, загрязнение, смог, новости Украины

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