После кори и дифтерии до Украины добралась и… сибирская язва

В одном из районов Тернопольской области выявлено заболевание сибирской язвой. Как выяснили журналисты «Фразы», опаснейшее заболевание диагностировано у попавшего в больницу ребенка.

Как передает «Укринформ», в настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей. У него болезнь кожной формы со средней тяжестью течения.

По словам и.о. директора Тернопольского областного лабораторного центра Оксаны Чайчук, окончательный диагноз будет обнародован после проведения соответствующих исследований, материалы для которых отправлены в Киев.

Отмечается, что это первый случай заболевания, зафиксированный на Тернопольщине за последние 10 лет.

Как известно, «кожная» сибирская язва является наиболее распространенной (более 90% случаев) и наименее опасной (низкая смертность с лечением, 20% смертность без) формой заболевания.

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