Главные новости за 30 октября 2019 года

В Украине растет количество школьников, заболевших гепатитом А. В одной из школ Беляевского района Одесской области четверо детей заболели вирусным гепатитом А. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины. В частности, как сообщается, групповая заболеваемость вирусным гепатитом А зафиксирована среди школьников села Васильевка. В очаге проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Задержан извращенец, напавший на 7-летнюю девочку в Обухове. Полиция Киевской области задержала извращенца, который подозревается в развращении несовершеннолетней девочки в Обухове. Подозреваемым оказался 35-летний житель Украинки (Обуховский район). По словам задержанного, раздевая школьницу в подъезде, он пытался удовлетворить свои сексуальные потребности.

«Слуга народа», переписываясь во время заседания ВР с проституткой, оказывается, выполнял секретную миссию. Во вторник, 29 октября, во время работы в сессионном зале парламента народный депутат Украины от «Слуги народа» Богдан Яременко переписывался с девушкой в онлайн-сети знакомств. Позже народный избранник начал оправдываться, для чего он это делал. Корреспондент «Букв» снял деликатную переписку депутата. В его смартфоне были открыты два чата со знакомствами: «Сеть знакомств Мам...» и Loveeto.

Депутаты устроили первую потасовку в Верховной Раде нового созыва. В Верховной Раде Украины произошла потасовка между депутатами. Это произошло после того как депутаты отказались проголосовать за создание временной следственной комиссии относительно событий в Одессе 2 мая 2014 года. Потасовка возникла после того как депутат от «Оппозиционной платформы За жизнь» Николай Скорик возмутился негативным голосованием и начал толкаться с депутатом от «Слуги народа» Николаем Тищенко.

Депутаты стерли с карты Украины Переяслав-Хмельницкий. Верховная Рада Украины поддержала постановление о переименовании Переяслав-Хмельницкого Киевской области в Переяслав. Соответствующее решение поддержали 252 народных депутата. В пояснительной записке к постановлению указывается, что переименование города инициировано Переяслав-Хмельницким городским советом с целью возвращения городу его исторического названия Переяславль.

Украинцам рассказали, какой будет грядущая зима. Заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух дала прогноз по поводу того, какой будет нынешняя зима в Украине. По ее словам, будет довольно тепло с большим количеством дней с плюсовой температурой по сравнению с предыдущими годами. При этом возможны и резкие изменения температуры, возможны понижения температуры воздуха до −10 и даже −20, но они будут кратковременными.

В России умерла самая старшая жительница планеты. В России в поселке Алча (Астраханская область) скончалась Танзиля Бисембеева, которой было 124 года. Она была самым старшим человеком на планете. В Книге рекордов Гиннесса старейшим человеком на Земле указана француженка Жанна Кальман, прожившая 122 года и 164 дня. В январе 2019 года россиянка была внесена в Книгу рекордов России как самый пожилой житель планеты.

«Игра престолов» получит не тот приквел, который планировался изначально. Телеканала НВО объявил о начале работы над новым приквелом популярного сериала «Игра престолов», который получит название «Дом дракона». Новое шоу будет снято вместо приквела «Долгая ночь». Несмотря на звездный состав (главная роль в сериале досталась Наоми Уоттс), предыдущий проект, пилотная серия для которого была снята еще летом, было решено закрыть. Причина этого решения пока не раскрывается.