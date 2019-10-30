Митрополит Антоний рассказал, из-за чего душа лишается благодати

Ропот — это нежелание покориться воле Божией, именно из-за этого душа лишается благодати Святого Духа и тогда злые могут властвовать над ней. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Комментарий владыки опубликован на портале «Православная жизнь».

Митрополит Антоний процитировал слова из Послания апостола Павла к Филиппийцам: «Все делайте без ропота и сомнения...» (Фил. 2:14).

«Эти с виду простые слова являются серьезным предупреждением. Ропот — это грех против Бога, проявление неблагодарности Своему Создателю, искажение смысла жизни и своего предназначения.

Ропот произрастает из гордыни и самомнения и становится настоящим проклятием для человека и его дальнейшей судьбы», — отметил митрополит Антоний.

Владыка процитировал известного афонского святого: «В ропоте присутствует проклятье. То есть человек ропщущий всё равно что проклинает себя, и потом к нему приходит гнев Божий», — поучал старец Паисий Святогорец«.

Управделами УПЦ объяснил, как ропот влияет на судьбу человека.

«Это только кажется, что постоянное недовольство всем безобидно и бесстрастно. Ропот порождает ропот. Он поглощает человека изнутри и распространяется на близких, влияет на судьбу и в какой-то степени программирует будущее, лишая человека Божией защиты. Ропот — всегда признак слабого духа, психологической незрелости и маловерия.

Каждый из нас в той или иной степени ропщет на свою судьбу, близких, работу, окружение, обстоятельства. Эти капли ропота подтачивают нашу веру в Бога, в Его святую волю, силу и могущество. И это страшный, убийственный процесс», — рассказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что ропот искажает реальность.

«Незаметно мы перестаем благоговеть перед Богом и Его Божественными проявлениями в мире и жизни. Нас уже ничего не удивляет, не восхищает и не радует. Мы черствеем, ожесточаемся и не замечаем, что находимся в плену недовольства, критики и постоянной оценки. Оцениваем события, людей, передергивая и перекручивая реальность таким образом, чтобы показать их несостоятельность в собственных глазах и глазах окружающих.

Ропот искажает верный, спасительный ход мысли, живую логику, лишает гибкости и терпения, человек во что бы то ни стало стремится доказать свою „правоту“, подгоняя все факты, а по сути демонстрируя личностный крах», — сказал архиерей.

Он рассказал, почему важно смиряться.

«Когда душа смиряется, она находится под Божией защитой, и в таком случае только Бог имеет власть над ней, она сохранена от всякого зла Божественным огнем.

Человека, который сознательно лишает себя Божией милости и защиты, можно уверенно назвать глупцом и упрямцем. Но, слава Богу, есть еще мудрецы и праведники, денно и нощно славословящие Бога, не оценивающие себя, свою жизнь и других, а мирно живущие и питающиеся небесной сладостью.

Такие люди становятся духовно чуткими и с благодарностью реагируют даже на еле уловимые Божьи милости и ласки. Они уже открыли истину для себя: счастье имеет отношение к вечности, а не к земным благам и суете», — подытожил митрополит Антоний.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит УПЦ рассказал, какие последствия могут быть от легализации марихуаны в Украине.