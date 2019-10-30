Россия лишилась последнего препятствия на пути лишения Украины 3% ВВП

Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода «Северный поток-2» на своем континентальном шельфе Балтийского моря, к юго-востоку от Борнхольма. Как выяснили журналисты «Фразы», этот маршрут, по мнению датчан, является наиболее безопасным и соответствует экологическим нормам.

Как сообщает «Европейская правда», разрешение выдано в соответствии с Законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Дании по Конвенции ООН по морскому праву, согласно которым Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов, учитывая ресурсы и окружающую среду, а также, при необходимости, должна указать, где такие трубопроводы должны быть проложены.

Теперь, согласно законодательству Дании, строителям «Северного потока-2» придется подождать еще месяц, прежде чем данное разрешение вступит в силу. За это время стороны имеют право подать жалобу после принятия решения.

Отметим, что Дания Дания была последней страной, которая до сих пор не выдала разрешение на строительство «Северного потока-2», из-за чего была поставлена под сомнение возможность его постройки до конца 2019 года, как это было запланировано изначально.

После получения этого разрешения, по словам председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, компании нужно полтора месяца, чтобы достроить «Северный поток-2».

Комментируя решение Дании на своей странице в Facebook, глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что это было ожидаемо. «Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения, — написал он. — Эффективное противодействие агрессии в сегодняшнем мире — санкции крупных западных государств. Планируем максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении».

Как сообщала «Фраза», осенью 2017 года тогдашний посол США в Украине Мари Йованович во время конференции Oil and gas 2017 заявила, что газопровод «Северный поток-2», по которому природный газ из России планируется транспортировать в обход территории Украины по дну Балтийского моря, лишит Украину $2,7 млрд. транзитных доходов в год, что эквивалентно 3% ВВП страны.

31 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «„Северный поток-2“ является неприемлемым и несет угрозы для всей Европы».

Напомним, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.

В начале сентября 2015 года «Газпром», Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2». В октябре президент России Владимир Путин лично дал старт строительству газопровода «Ухта — Торжок-2», который обеспечит поставку газа по газопроводу «Северный поток-2» для поставок газа из России в Европейский Союз в обход Украины.

Европейский парламент 21 января 2016 года принял резолюцию, в которой призвал страны — члены Европейского Союза не допустить строительства газопровода «Северный поток-2», а также полностью использовать транзитный потенциал Украины, через территорию которой ежегодно в Европу поставляется около 40% от общего объема российского газа.