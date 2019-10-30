В России умерла самая старшая жительница планеты

В России в поселке Алча (Астраханская область) скончалась Танзиля Бисембеева, которой было 124 года. Как выяснили журналисты «Фразы», она была самым старшим человеком на планете.

В Книге рекордов Гиннесса старейшим человеком на Земле указана француженка Жанна Кальман, прожившая 122 года и 164 дня, сообщает «Российская газета».

В январе 2019 года россиянка была внесена в Книгу рекордов России как самый пожилой житель планеты.

Танзиля Бисембеева родилась во времена царской России, в 1896 году. Она была свидетельницей целого ряда исторических событий: революции, Великой Отечественной войны, распада СССР.

У нее было трое сыновей, десять внуков, 25 правнуков и два праправнука.