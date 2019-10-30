Депутаты стерли с карты Украины Переяслав-Хмельницкий

Верховная Рада Украины поддержала постановление о переименовании Переяслав-Хмельницкого Киевской области в Переяслав. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее решение поддержали 252 народных депутата.

Как сообщает «Украинская правда», в пояснительной записке к постановлению указывается, что переименование города инициировано Переяслав-Хмельницким городским советом с целью возвращения городу его исторического названия Переяславль.

Отметим, что Переяславль, известный с давних времен также как Переяславль Русский, является одним из древнейших городов Руси, его история восходит к X веку н. э. С середины XI века был столицей Переяславского княжества, которое играло важнейшую роль в защите Руси от печенегов, а позже половцев. В 1654 году именно здесь гетман Богдан Хмельницкий провел знаменитую Переяславскую раду, по результатам которой Левобережная Украина в конечном итоге полностью оказалась под властью Московии.

В 1943 году после освобождения от немецких войск в ходе Второй мировой войны город был переименован в Переяслав-Хмельницкий.