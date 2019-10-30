«Игра престолов» получит не тот приквел, который планировался изначально

Телеканала НВО объявил о начале работы над новым приквелом популярного сериала «Игра престолов», который получит название «Дом дракона». Как выяснили журналисты «Фразы», новое шоу будет снято вместо приквела «Долгая ночь».

Несмотря на звездный состав (главная роль в сериале досталась Наоми Уоттс), предыдущий проект, пилотная серия для которого была снята еще летом, было решено закрыть. Причина этого решения пока не раскрывается, сообщают «Вести».

За основу сюжета нового сериала возьмут цикл книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, а пилотную серию снимет режиссер Мигель Сапочник, который ранее уже работал над несколькими сериями «Игры престолов».

Действие в новом сериале будет развиваться за 300 лет до событий, рассказанных в «Игре престолов». В центре сюжета окажется история дома Таргариенов — одного из самых великих домов Вестероса. Дата официального релиза и актерский состав пока держится в секрете.

Ранее «Фраза» сообщала, что вокруг последнего, восьмого сезона сериала «Игра престолов» разгорелся скандал. Недовольные сценаристами ленты фанаты потребовали переснять фильм.