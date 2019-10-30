Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В РПЦ назначили нового управделами

В РПЦ назначили нового управделами

Священный Синод Русской Православной Церкви назначил на пост управляющего делами Московской патриархии. Как выяснили журналисты «Фразы», им стал епископ Дионисий (Порубай).

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на patriarchia.ru.

«Удовлетворить прошение преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Саввы об отставке с поста управляющего делами Московской патриархии, выразив ему благодарность за понесенные труды. Управляющим делами Московской патриархии, постоянным членом Священного Синода назначить преосвященного епископа Воскресенского Дионисия, первого заместителя управляющего делами Московской патриархии», — говорится в сообщении.

Митрополит Тверской и Кашинский Савва (Михеев) служил на посту управляющего делами Московской патриархии с февраля 2019 года. Первым заместителем митрополита Саввы тогда же был назначен епископ Воскресенский Дионисий (Порубай).

«Настоящее решение связано с тем пониманием, что в современных условиях растущей Церкви... совмещение управления епархией и руководства синодальным учреждением практически невозможно — это подсказывает опыт. Поэтому решение об удовлетворении прошения митрополита Саввы принималось с учетом современной практики церковной жизни», — заявил глава Синодального отдела РПЦ Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Представитель РПЦ привел цитату из прошения митрополита Саввы, где он, «принимая во внимание большой объем работы и поставленных... задач по епархиальному управлению Тверской епархии», попросил благословения «на дальнейшие архипастырские труды» в Тверской митрополии, так как совмещение должностей мешает полноценному исполнению обязанностей по управлению делами Московской патриархии.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ расшифровали аббревиатуру ПЦУ — «политическая Церковь Украины».

Тэги: общество, православие, РПЦ, новости православия

Комментарии

Статьи

30.10.19 09:07

Украина, Россия и баланс сил в Евразии

Автор: Александр Вольский

Интервью

18.10.19 12:27

Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
28.10.19 10:10

Почему властям Украины плевать на решения, принятые «именем Украины»

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Дифтерия в Украине: «спецоперация» или реальная проблема
29.10.19 20:57

Дифтерия в Украине: «спецоперация» или реальная проблема

Автор: Артур Гор, «Апостроф»

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

«Слуга народа», переписываясь во время заседания ВР с проституткой, оказывается, выполнял секретную миссию

«Слуга народа», переписываясь во время заседания ВР с проституткой, оказывается, выполнял секретную миссию
30.10.19 13:10
186
Последние новости
30.10.19 13:22

В РПЦ назначили нового управделами
30.10.19 13:10

«Слуга народа», переписываясь во время заседания ВР с проституткой, оказывается, выполнял секретную миссию
30.10.19 12:54

Израиль закрыл дипломатические учреждения по всему миру, включая «ситуационный штаб» в Умани
30.10.19 12:25

Под Киевом молодая мать выбросила свою новорожденную дочь из окна квартиры
30.10.19 12:20

Верующие УПЦ пытаются остановить празднование Хеллоуина в Украине
30.10.19 11:41

В Украине растет количество школьников, заболевших гепатитом А
30.10.19 11:25

Задержан извращенец, напавший на 7-летнюю девочку в Обухове
Фото и Видео
Под Киевом молодая мать выбросила свою новорожденную дочь из окна квартиры
Под Киевом молодая мать выбросила свою новорожденную дочь из окна квартиры
Под Киевом молодая мать выбросила свою новорожденную дочь из окна квартиры
Под Киевом молодая мать выбросила свою новорожденную дочь из окна квартиры
Задержан извращенец, напавший на 7-летнюю девочку в Обухове
Задержан извращенец, напавший на 7-летнюю девочку в Обухове
В Черновцах школьный автобус с детьми на скорости влетел в вырытую яму
В Черновцах школьный автобус с детьми на скорости влетел в вырытую яму
В центре Киева BMW не разминулся со столбом и вспыхнул, как факел
В центре Киева BMW не разминулся со столбом и вспыхнул, как факел
На Киевщине 14-летний парень разбил отцовский внедорожник и сам не выжил
На Киевщине 14-летний парень разбил отцовский внедорожник и сам не выжил
В центре Мариуполя кортеж Зеленского встретили композицией «Я же не лох»
В центре Мариуполя кортеж Зеленского встретили композицией «Я же не лох»
На Буковине радикалы пытались сорвать престольный праздник храма УПЦ
На Буковине радикалы пытались сорвать престольный праздник храма УПЦ
Под Киевом извращенец пытался в подъезде раздеть 7-летнюю девочку
Под Киевом извращенец пытался в подъезде раздеть 7-летнюю девочку
По следам смертельной перестрелки в Харькове полиция нашла крупнейший арсенал оружия
По следам смертельной перестрелки в Харькове полиция нашла крупнейший арсенал оружия
В Киеве таксист случайно спас несовершеннолетнюю от изнасилования
В Киеве таксист случайно спас несовершеннолетнюю от изнасилования
fraza.ua
Новости блогосферы
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.