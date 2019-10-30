В РПЦ назначили нового управделами

Священный Синод Русской Православной Церкви назначил на пост управляющего делами Московской патриархии. Как выяснили журналисты «Фразы», им стал епископ Дионисий (Порубай).

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на patriarchia.ru.

«Удовлетворить прошение преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Саввы об отставке с поста управляющего делами Московской патриархии, выразив ему благодарность за понесенные труды. Управляющим делами Московской патриархии, постоянным членом Священного Синода назначить преосвященного епископа Воскресенского Дионисия, первого заместителя управляющего делами Московской патриархии», — говорится в сообщении.

Митрополит Тверской и Кашинский Савва (Михеев) служил на посту управляющего делами Московской патриархии с февраля 2019 года. Первым заместителем митрополита Саввы тогда же был назначен епископ Воскресенский Дионисий (Порубай).

«Настоящее решение связано с тем пониманием, что в современных условиях растущей Церкви... совмещение управления епархией и руководства синодальным учреждением практически невозможно — это подсказывает опыт. Поэтому решение об удовлетворении прошения митрополита Саввы принималось с учетом современной практики церковной жизни», — заявил глава Синодального отдела РПЦ Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Представитель РПЦ привел цитату из прошения митрополита Саввы, где он, «принимая во внимание большой объем работы и поставленных... задач по епархиальному управлению Тверской епархии», попросил благословения «на дальнейшие архипастырские труды» в Тверской митрополии, так как совмещение должностей мешает полноценному исполнению обязанностей по управлению делами Московской патриархии.

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