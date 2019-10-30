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«Слуга народа», переписываясь во время заседания ВР с проституткой, оказывается, выполнял секретную миссию

«Слуга народа», переписываясь во время заседания ВР с проституткой, оказывается, выполнял секретную миссию

Во вторник, 29 октября, во время работы в сессионном зале парламента народный депутат Украины от «Слуги народа» Богдан Яременко переписывался с девушкой в онлайн-сети знакомств. Как выяснили журналисты «Фразы», позже народный избранник начал оправдываться, для чего он это делал.

Корреспондент «Букв» снял деликатную переписку депутата. В его смартфоне были открыты два чата со знакомствами: «Сеть знакомств Мам...» и Loveeto.

И во время голосования Яременко как раз читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. При этом отношения, судя по написанному, ее не интересуют.

Потом Богдан Яременко стал переписываться с девушкой, возможно, другой:

Яременко: «...условия встречи с тобой?»

Девушка: «Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный — табу. Час — 100 долларов. Два часа — 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно».

Сам Яременко на своей странице в Facebook уже сегодня отреагировал на эту скандальную переписку, заявив, что сделал это якобы специально.

Впрочем, пользователи соцсети в основном уверены, что таким образом он просто попытался оправдаться.

Богдан Яременко — председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. У нардепа есть супруга Виктория и двое детей — дочь и сын.

Ранее «Фраза» сообщала, что в мае 2017 года один из депутатов Верховной Рады Украины во время заседания парламента вел весьма активную онлайн-переписку со своей знакомой. В течение часа депутат и его подруга обменивались снимками порнографического содержания.

3 сентября нынешнего года народный депутат Украины от «Слуги народа» Елена Криворучкина попалась на пикантной переписке во время заседания парламента.

Тэги: общество, политика, проститутки, переписка, новости Украины, Слуга народа

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