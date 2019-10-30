Израиль закрыл дипломатические учреждения по всему миру, включая «ситуационный штаб» в Умани

Сегодня израильские дипломатические учреждения по всему миру прекратили свою работу. Как выяснили журналисты «Фразы», это случилось из-за проблем с финансированием, возникших в результате действий Министерства финансов Израиля.

Как сообщает The Times of Israel, речь идет о конфликте Министерства иностранных дел страны с финансовым ведомством, которое изменило систему возмещения средств таким образом, что служащие этих ведомств за границей теперь должны будут вернуть в бюджет тысячи уже выплаченных долларов. Речь идет о деньгах для приемов в посольских резиденциях и транспортных расходах.

В то время как Минфин оправдывает свои действия серьезным дефицитом бюджета, МИД заявил, что из-за нехватки средств ему пришлось заморозить большую часть своей дипломатической деятельности по всему миру еще в сентябре.

По данным издания, за последние 20 лет внешнеполитическое ведомство стало единственным министерство, чей бюджет был сокращен, из-за чего дипломаты долгое время жалуются на плохие условия труда. Специальная госкомиссия даже установила, что многие сотрудники вынуждены работать за границей в непригодных для жизни условиях.

Кроме того, дипломаты утверждают, что Минфин в одностороннем порядке нарушил достигнутое ранее соглашение по «представительским выплатам», согласно которому он соглашался покрывать 50% представительских расходов на основании представленной бухгалтерией посольства декларации. Для получения полного покрытия представительских расходов от посольств и генконсульств требовалось согласование с руководством и предоставление платежных квитанций.

Таким образом, МИД, закрывая свои дипломатические учреждения, по сути, объявил забастовку.

Информацию о прекращении работы, в частности, подтвердило и посольство Израиля в Украине. «Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны Генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019, и применить одностороннюю процедуру, которая меняет протокол, который действовал в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию», — говорится на официальной странице учреждения в Facebook.

При этом подчеркивается, что консульские услуги не будут предоставляться, и никто не будет иметь права посетить посольство или консульства Израиля.

В свою очередь, посол Израиля в Украине Джоэль Лион на своей странице в Twitter заявил, что «нам пришлось закрыть наши посольства во всем мире, поскольку нам отказывают в основных финансовых инструментах для выполнения своей работы должным образом».

Как сообщает 9tv.co.il, помимо забастовки в посольствах и генконсульствах Израиля, работу прекратят сотрудники «ситуационного штаба» в украинском городе Умань.

Отметим, что это не первая забастовка дипломатов в истории этой страны. В марте 2014 года премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху вынужден был отложить поездку в Латинскую Америку из -за стачки дипломатов, требовавших повышения заработных плат. Под угрозой срыва тогда также оказался визит Папы римского Франциска.

Всего в настоящее время в список дипломатических учреждений Израиля входят 77 представительств в ранге посольств, 20 — на уровне консульств и 5 «специальных миссий» в 163 государствах, признающих это государство.