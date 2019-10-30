Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Украине растет количество школьников, заболевших гепатитом А

В Украине растет количество школьников, заболевших гепатитом А

В одной из школ Беляевского района Одесской области четверо детей заболели вирусным гепатитом А. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

В частности, как сообщается, групповая заболеваемость вирусным гепатитом А зафиксирована среди школьников села Васильевка. В очаге проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Между тем, количество детей, которые пострадали из-за вспышки гепатита в черниговской школе № 7 увеличилось до 20. Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные Черниговской областной детской больницы, за минувшие сутки в больницу попали еще четверо учеников 5-го, 6-го и 8-го классов.

Состояние детей — средней тяжести. У большинства из них лабораторно подтвержден диагноз вирусный гепатит А.

Как сообщил сегодня во время совещания в горсовете начальник Управления здравоохранения городского совета Владислав Кухар, источником инфекции стала работница пищеблока учебного заведения. Она госпитализирована еще 18 октября и находится на лечении в Черниговской центральной районной больнице.

За два дня до этого, по словам директора КП «Школьное» Антонины Радченко, эта сотрудница прошла медицинский осмотр, который не выявил каких-либо заболеваний или их возбудителей. Теперь все работники пищеблока школы повторно сдают анализы в частной клинике.

Гепатит «А», известный также как болезнь Боткина, является острым инфекционным заболеванием печени, вызываемым соответствующим вирусом, который хорошо передается через зараженную пищу или воду. Инкубационный период в среднем составляет 28 дней.

Отметим, что он не имеет хронической стадии развития и не вызывает постоянных повреждений печени. Может быть предотвращен благодая вакцинированию.

Как сообщала «Фраза», в конце прошлой недели в Чернигове была зафиксирована вспышка гепатита А у учащихся местной школы № 7.

Напомним, по данным президента Всемирного альянса по борьбе с гепатитом Чарльза Гора, этот вирус на сегодняшний день является самым опасным на Земле и убивает больше людей, чем ВИЧ, малярия и туберкулез.

Летом 2019 года специалист по исследованию гепатита Всемирной организации здравоохранения Марк Балтрейс заявил, что во всем мире гепатитом В заражены не менее 257 миллионов человек. Еще как минимум 71 млн человек заражены гепатитом С. По его мнению, это может привести к гибели 4,5 млн людей в течение ближайших десяти лет.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, здоровье, школа, лечение, Одесская область, образование, Чернигов, гепатит А

Комментарии

Статьи

30.10.19 09:07

Украина, Россия и баланс сил в Евразии

Автор: Александр Вольский

Интервью

18.10.19 12:27

Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
28.10.19 10:10

Почему властям Украины плевать на решения, принятые «именем Украины»

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Дифтерия в Украине: «спецоперация» или реальная проблема
29.10.19 20:57

Дифтерия в Украине: «спецоперация» или реальная проблема

Автор: Артур Гор, «Апостроф»

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

«Слуга народа», переписываясь во время заседания ВР с проституткой, оказывается, выполнял секретную миссию

«Слуга народа», переписываясь во время заседания ВР с проституткой, оказывается, выполнял секретную миссию
30.10.19 13:10
186
Последние новости
30.10.19 13:22

В РПЦ назначили нового управделами
30.10.19 13:10

«Слуга народа», переписываясь во время заседания ВР с проституткой, оказывается, выполнял секретную миссию
30.10.19 12:54

Израиль закрыл дипломатические учреждения по всему миру, включая «ситуационный штаб» в Умани
30.10.19 12:25

Под Киевом молодая мать выбросила свою новорожденную дочь из окна квартиры
30.10.19 12:20

Верующие УПЦ пытаются остановить празднование Хеллоуина в Украине
30.10.19 11:41

В Украине растет количество школьников, заболевших гепатитом А
30.10.19 11:25

Задержан извращенец, напавший на 7-летнюю девочку в Обухове
Фото и Видео
Под Киевом молодая мать выбросила свою новорожденную дочь из окна квартиры
Под Киевом молодая мать выбросила свою новорожденную дочь из окна квартиры
Под Киевом молодая мать выбросила свою новорожденную дочь из окна квартиры
Под Киевом молодая мать выбросила свою новорожденную дочь из окна квартиры
Задержан извращенец, напавший на 7-летнюю девочку в Обухове
Задержан извращенец, напавший на 7-летнюю девочку в Обухове
В Черновцах школьный автобус с детьми на скорости влетел в вырытую яму
В Черновцах школьный автобус с детьми на скорости влетел в вырытую яму
В центре Киева BMW не разминулся со столбом и вспыхнул, как факел
В центре Киева BMW не разминулся со столбом и вспыхнул, как факел
На Киевщине 14-летний парень разбил отцовский внедорожник и сам не выжил
На Киевщине 14-летний парень разбил отцовский внедорожник и сам не выжил
В центре Мариуполя кортеж Зеленского встретили композицией «Я же не лох»
В центре Мариуполя кортеж Зеленского встретили композицией «Я же не лох»
На Буковине радикалы пытались сорвать престольный праздник храма УПЦ
На Буковине радикалы пытались сорвать престольный праздник храма УПЦ
Под Киевом извращенец пытался в подъезде раздеть 7-летнюю девочку
Под Киевом извращенец пытался в подъезде раздеть 7-летнюю девочку
По следам смертельной перестрелки в Харькове полиция нашла крупнейший арсенал оружия
По следам смертельной перестрелки в Харькове полиция нашла крупнейший арсенал оружия
В Киеве таксист случайно спас несовершеннолетнюю от изнасилования
В Киеве таксист случайно спас несовершеннолетнюю от изнасилования
fraza.ua
Новости блогосферы
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.