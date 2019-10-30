В Украине растет количество школьников, заболевших гепатитом А

В одной из школ Беляевского района Одесской области четверо детей заболели вирусным гепатитом А. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

В частности, как сообщается, групповая заболеваемость вирусным гепатитом А зафиксирована среди школьников села Васильевка. В очаге проведен комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Между тем, количество детей, которые пострадали из-за вспышки гепатита в черниговской школе № 7 увеличилось до 20. Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные Черниговской областной детской больницы, за минувшие сутки в больницу попали еще четверо учеников 5-го, 6-го и 8-го классов.

Состояние детей — средней тяжести. У большинства из них лабораторно подтвержден диагноз вирусный гепатит А.

Как сообщил сегодня во время совещания в горсовете начальник Управления здравоохранения городского совета Владислав Кухар, источником инфекции стала работница пищеблока учебного заведения. Она госпитализирована еще 18 октября и находится на лечении в Черниговской центральной районной больнице.

За два дня до этого, по словам директора КП «Школьное» Антонины Радченко, эта сотрудница прошла медицинский осмотр, который не выявил каких-либо заболеваний или их возбудителей. Теперь все работники пищеблока школы повторно сдают анализы в частной клинике.

Гепатит «А», известный также как болезнь Боткина, является острым инфекционным заболеванием печени, вызываемым соответствующим вирусом, который хорошо передается через зараженную пищу или воду. Инкубационный период в среднем составляет 28 дней.

Отметим, что он не имеет хронической стадии развития и не вызывает постоянных повреждений печени. Может быть предотвращен благодая вакцинированию.

Как сообщала «Фраза», в конце прошлой недели в Чернигове была зафиксирована вспышка гепатита А у учащихся местной школы № 7.

Напомним, по данным президента Всемирного альянса по борьбе с гепатитом Чарльза Гора, этот вирус на сегодняшний день является самым опасным на Земле и убивает больше людей, чем ВИЧ, малярия и туберкулез.

Летом 2019 года специалист по исследованию гепатита Всемирной организации здравоохранения Марк Балтрейс заявил, что во всем мире гепатитом В заражены не менее 257 миллионов человек. Еще как минимум 71 млн человек заражены гепатитом С. По его мнению, это может привести к гибели 4,5 млн людей в течение ближайших десяти лет.