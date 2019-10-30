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«Заставили жевать презерватив»: Одессу всколыхнула история издевательств над детьми в одном из приютов

«Заставили жевать презерватив»: Одессу всколыхнула история издевательств над детьми в одном из приютов

В одесском приюте «Свитанок» детей постоянно избивали воспитатели и якобы даже служащие Хмельницкого отдела полиции, что повлекло неоднократные побеги из учреждения. Как выяснили журналисты «Фразы», группа психологов оценивает состояние детей как критическое.

Как сообщает «Громадське» со ссылкой на пресс-службу Одесской областной государственной администрации, за последний месяц учреждение покинули семь детей. Один из воспитанников находился в остром психологическом состоянии, а шесть детей находились в учреждении более девяти месяцев, что ограничило их право на воспитание в семье.

Кроме того, во время проверки выявлены нарушения в условиях содержания, которые должны были гарантировать безопасность детей: в общих пространствах не было видеонаблюдения, а на окнах были решетки.

В облгосадминистрации также пообещали в течение 20 дней провести аналогичные проверки в других центрах реабилитации детей.

Между тем, председатель Одесской ОГА Максим Куцый на своей странице в Facebook пообещал, что все причастные к насилию над детьми из приюта «Свитанок» понесут ответственность. «Выясняю, как воспитатели и представители ювенальной полиции относились к детям, почему они убегали из приюта и подтверждаются ли факты насилия старших воспитанников над малышами», — написал Куцый.

Отметим, что о фактах насилия над воспитанниками приюта «Свитанок» в Одессе в октябре 2019 года на своей странице в Facebook сообщила правозащитница и бывшая патрульная полицейская Зоя Мельник. В частности, историю девочки Д. из неблагополучной семьи и мальчика 14 лет, которых застали в кладовке за половым актом. «Воспитатели ничего умнее не придумали, как вызвать частную охрану. То, что происходило далее иначе как „адом для детей“ не назовёшь», — написала Мельник, описывая, как охранники заставили детей достать из мусорного ведра и жевать презерватив.

Также подробно описывается история девочки Мирославы, которая от постоянных побоев и унижений выпила химическое дезинфицирующее средство «Блонидас», чтобы попасть в больницу. Но в итоге ей лишь «укололи насильно анальгин с ношпой».

О всех вопиющих фактах насилия и унижения по отношению к детям в этом учреждении, зафиксированных с августа по октябрь текущего года, она подробно написала здесь.

Как сообщала «Фраза», в сентябре 2018 года этот приют уже попадал в поле зрения СМИ и полиции из-за неадекватного поведения одного из воспитанников.

Тэги: полиция, Одесса, дети, насилие, правозащитник, криминал, новости Украины

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