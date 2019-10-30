В Киеве на месте памятнику Ленину появилась очередная глубокомысленная инсталляция

В центре Киева на бульваре Тараса Шевченко установили скульптуру под названием «Противостояние». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как сообщается, проект скульптуры авторства Алексея Золотарева победил в конкурсе от Украинского кризисного медиа-центра для экспозиции «Цена свободы».

Кроме того, как подчеркнули в пресс-службе, ее расположение на месте бывшему памятнику Владимиру Ленину является концептуальным: бывшая фигура характеризовала тоталитарное прошлое, сегодня — это свободное будущее. «Таким образом бульвар Шевченко стал своеобразной площадкой для воплощения художественных проектов, ведь это уже третья скульптура, установленная здесь», — заявили в администрации.

По словам директора Департамента культуры КГГА Дианы Поповой, «скульптура „Противостояние“ — это попытка оформить в визуальный образ чувство внутреннего напряжения, конфликта, неудержимой силы, что не поддается контролю разума». Главным рычагом в жизни всегда остается что-то, что выше даже, чем память. Таким рычагом, удерживающим на поверхности, является осознание себя свободным«, — объяснила чиновница.

Как сообщала «Фраза», 8 декабря 2013 года активисты партии «Свобода» с помощью тросов свалили памятник Владимиру Ленину, который находился в центре Киева, на бульваре Шевченко и добили его молотками.

3 февраля 2014 года на пустующем постаменте установили «золотой» унитаз.

7 ноября 2016 года здесь появилась временная инсталляция иранского художника Махмуда Бакши «Бесконечное празднование», которая стала ироническим комментарием стороннего наблюдателя к историческому моменту, в котором сейчас находится Украина.

В сентябре 2017 года на месте памятника появилась несанкционированная мемориальная доска бойцам «Правого сектора», лидерам националистов Саше Белому и Леснику, убитым правоохранителями при задержании. Также на памятнике появился государственный флаг Украины, трезубец и красно-черный флаг ОУН,