Спустя 100 лет США признали истребление армянского населения османами геноцидом

29 октября Палата представителей США приняла резолюцию о признании Геноцида армян. Как выяснили журналисты «Фразы», за это решение проголосовали 405 конгрессменов, 11 выступили против, трое воздержались и еще 13 — не голосовали.

Как сообщает ВВС, принятая в Палате представителей резолюция формально означает, что США признали геноцид армян. Она вступает в силу без одобрения Сената и президента США.

Ранее в тот же день в Палате представителей Конгресса США состоялось обсуждение и голосование по проекту резолюции о признании Геноцида армян. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) распространил сообщение о том, что Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил проект резолюции о признании Геноцида армян и направил ее в Палату для обсуждения и голосования.

Как отмечает издание, впервые за последние 40 лет администрация Белого дома не оказывала давления на Палату представителей по вопросу Геноцида армян в Османской Турции. Ранее все инициативы и резолюции блокировались и до голосования в Палате представителей дело не доходило.

Как сообщает AnalitikaUA.net со ссылкой на Союз армян Украины, глава организации Вилен Шатворян отметил, что признание Геноцида армян, это чрезвычайно важное событие — не только для Армении и диаспоры, но и для всего мира: «Геноцид, который пережили армяне, должен напоминать людям о том, что преступления против человечности не подлежат забвению».

«Признать его — значит сделать шаг к сознательному обществу, которое ценит уроки истории и чтит фундаментальные права человека. Этим жестом США доказали свой объективный подход в ведении международной политики», — заключил Шатворян.

Напомним, в 2015 году в Украине отметили 100 годовщину геноцида армянского народа младотурецкими лидерами. Подробнее читайте об этом в статье Сергея Гаврилова на «Фразе».