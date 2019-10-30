Украинцам рассказали, какой будет грядущая зима

Заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух дала прогноз по поводу того, какой будет нынешняя зима в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», по ее словам, будет довольно тепло с большим количеством дней с плюсовой температурой по сравнению с предыдущими годами.

При этом возможны и резкие изменения температуры, возможны понижения температуры воздуха до −10 и даже −20, но они будут кратковременными, сообщает «Голос».

По словам Балабух, изменения климата предусматривают увеличение количества дней с температурами выше 0 зимой, но при этом количество дней с температурой −10... −20 не меняется — в зависимости от региона количество таких дней может быть 2-3 за сезон, тогда как будет преобладать в течение зимы температура от −5 до +5 градусов.

Также она отметила, что первые 9 месяцев текущего года уже показали, что год, включая зиму, будет теплее предыдущих.

Причинами аномально теплой осени и зимы, которая приближается, по словам синоптика, является значительное прогревание океанов — в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также Средиземного моря.

Ранее «Фраза» сообщала, что уже на этой неделе в Украине возможны заморозки и даже мокрый снег.