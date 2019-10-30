Ученые определили самый вредный продукт для здоровья человека

Ученые смогли установить продукт, который оказывает самое негативное влияние на окружающую среду и провоцирует риск преждевременной смерти. Как выяснили журналисты «Фразы», исследованием занималась группа специалистов из Университета Оксфорда (Великобритания) и Миннесоты (США).

Как передает РИА «Новости», результаты исследований были опубликованы в научном издании PNAS.

Так, чтобы выяснить, какие продукты хуже всего влияют на здоровье и на окружающую среду, специалисты проанализировали 15 различных групп продуктов питания и ввели индекс AREI, который показывает среднее относительное воздействие в расчете на порцию по пяти экологическим показателям: выбросы парниковых газов, площадь земли для производства, потребность в воде, загрязнение окружающей среды в процессе производства, другие негативные экологические факторы.

Как удалось установить специалистам, продукты питания, связанные со значительным снижением риска смертности, связаны с низким усредненным воздействием на окружающую среду.

В частности, цельнозерновые злаки, фрукты, овощи, орехи и оливковое масло имеют индекс APEI меньше четырех единиц на порцию.

В свою очередь, рыба, которую связывают со значительным повышением риска смертности, имеет AREI 14 на порцию.

Продукты же, которые сильнее других увеличивают риск смерти, имеют разную степень негативного воздействия на окружающую среду: самый высокий AREI у необработанного красного мяса ‒ 73 единицы на порцию, обработанного ‒ 37.

Как уточняется в исследовании, средние позиции вредности вместе с рыбой занимает птица и молочные продукты, яйца тоже могут ухудшить здоровье человека, как и красное мясо, но для окружающей среды вредны в три раза меньше.

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