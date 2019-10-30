В штаб-квартире Службы внешней разведки 10-летнего ребенка засосало в сливную трубу

На объекте Службы внешней разведки в Москве произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там во время купания в бассейне погиб 10-летний мальчик.

Как передает РБК, информацию о гибели ребенка в офисе СВР «слил» в Сеть Telegram-канал Baza. По его данным, трагедия произошла в воскресенье, 27 октября. Мальчик играл в бассейне, когда его неожиданно засосало в сливную трубу, которую кто-то забыл закрыть решеткой.

К сожалению, спасти ребенка не удалось.

В свою очередь, источник РБК в МВД подтвердил, что сообщение о происшествии в воинской части в районе Ясенево (38-й км МКАД) поступило в полицию вечером 27 октября.

Как известно, на территории этой части расположена штаб-квартира СВР.

По словам источника, на место ЧП выслали оперативную группу, однако из-за того, что все произошло на режимном объекте, попасть внутрь у них не получилось.

Кроме того на территорию воинской части долго не могли попасть приехавшие на помощь медики.

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