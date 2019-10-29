Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Донбассе мужчина установил «рекорд всех времен», позвонив в «скорую» 47 тысяч раз

На Донбассе мужчина установил «рекорд всех времен», позвонив в «скорую» 47 тысяч раз

Суд города Краматорска Донецкой области отправил на принудительное лечение мужчину, который установил сомнительный «рекорд всех времен». Как выяснили журналисты «Фразы», «телефонный хулиган» за несколько месяцев умудрился позвонить на станцию «скорой помощи» несколько десятков тысяч раз.

Как передает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе следствия было установлено, что 30-летний местный житель с 1 октября 2018 года по 12 февраля 2019 года ежедневно звонил на линию «103». Количество звонков составляло от 100 до 1000 в сутки.

Отмечается, что настоящий рекорд он установил 25 января 2019 года, совершив за день аж 1618 звонков.

По данным следствия, своими звонками мужчина не только отвлекал фельдшеров, но и «выражал в их адрес грубые циничные оскорбления».

Сообщается, что действия подозреваемого квалифицировали по статье о грубом нарушении общественного порядка, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом (ч.1 ст.296 УК Украины).

Суд признал, что они привели к временному нарушению деятельности станции скорой медицинской помощи Краматорска.

В совю очередь, судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что у мужчины психическое заболевание и он является неподсудным. Поэтому его отправили на принудительные меры медицинского характера.

Как писала «Фраза», известная американская телеведущая погибла при попытке установить новый рекорд скорости.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский побил все рекорды по общению с журналистами.

Тэги: общество, телефон, Донецкая область, скорая помощь, регионы, хулиганство, Краматорск, телефонная связь, курьезы, новости Украины

Комментарии

Статьи

29.10.19 09:40

«Безотходный» супермаркет: за и против

Автор: Александр Флоранский

Интервью

18.10.19 12:27

Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
28.10.19 10:10

Почему властям Украины плевать на решения, принятые «именем Украины»

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Беспредельщики. ООО “Аркада-строительство” подозревают в захвате земли под строительство ЖК “Эврика”
29.10.19 17:53

Беспредельщики. ООО “Аркада-строительство” подозревают в захвате земли под строительство ЖК “Эврика”

Автор: КиевVласть

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 29 октября 2019 года

Главные новости за 29 октября 2019 года
29.10.19 19:01
215
Последние новости
29.10.19 20:00

На Донбассе мужчина установил «рекорд всех времен», позвонив в «скорую» 47 тысяч раз
29.10.19 19:30

Эксперт озвучил сразу две причины гибели экс-министра аграрной политики Тараса Кутового
29.10.19 19:01

Главные новости за 29 октября 2019 года
29.10.19 18:04

В киевской обсерватории обнаружили уже два источника сильнейшего радиационного излучения
29.10.19 17:29

УПЦ опубликовала заявление относительно признания ПЦУ Элладской Церковью
29.10.19 17:17

Предстоятель Элладской Церкви в письме к Епифанию восторгается новой церковной структурой
29.10.19 16:21

Водителей будут штрафовать за перевозку детей в автомобиле без автокресла
Фото и Видео
На Киевщине 14-летний парень разбил отцовский внедорожник и сам не выжил
На Киевщине 14-летний парень разбил отцовский внедорожник и сам не выжил
На Киевщине 14-летний парень разбил отцовский внедорожник и сам не выжил
На Киевщине 14-летний парень разбил отцовский внедорожник и сам не выжил
В центре Мариуполя кортеж Зеленского встретили композицией «Я же не лох»
В центре Мариуполя кортеж Зеленского встретили композицией «Я же не лох»
На Буковине радикалы пытались сорвать престольный праздник храма УПЦ
На Буковине радикалы пытались сорвать престольный праздник храма УПЦ
Под Киевом извращенец пытался в подъезде раздеть 7-летнюю девочку
Под Киевом извращенец пытался в подъезде раздеть 7-летнюю девочку
По следам смертельной перестрелки в Харькове полиция нашла крупнейший арсенал оружия
По следам смертельной перестрелки в Харькове полиция нашла крупнейший арсенал оружия
В Киеве таксист случайно спас несовершеннолетнюю от изнасилования
В Киеве таксист случайно спас несовершеннолетнюю от изнасилования
В Днепре прогремел мощный взрыв на маслозаводе
В Днепре прогремел мощный взрыв на маслозаводе
В Сеть «слили» видео с места ликвидации лидера ИГИЛ
В Сеть «слили» видео с места ликвидации лидера ИГИЛ
В харьковском метро случайно встретили антимайдановца «Топаза»
В харьковском метро случайно встретили антимайдановца «Топаза»
Трамп оконфузился, перепутав Зеленского с Путиным
Трамп оконфузился, перепутав Зеленского с Путиным
fraza.ua
Новости блогосферы
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.