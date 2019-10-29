На Донбассе мужчина установил «рекорд всех времен», позвонив в «скорую» 47 тысяч раз

Суд города Краматорска Донецкой области отправил на принудительное лечение мужчину, который установил сомнительный «рекорд всех времен». Как выяснили журналисты «Фразы», «телефонный хулиган» за несколько месяцев умудрился позвонить на станцию «скорой помощи» несколько десятков тысяч раз.

Как передает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе следствия было установлено, что 30-летний местный житель с 1 октября 2018 года по 12 февраля 2019 года ежедневно звонил на линию «103». Количество звонков составляло от 100 до 1000 в сутки.

Отмечается, что настоящий рекорд он установил 25 января 2019 года, совершив за день аж 1618 звонков.

По данным следствия, своими звонками мужчина не только отвлекал фельдшеров, но и «выражал в их адрес грубые циничные оскорбления».

Сообщается, что действия подозреваемого квалифицировали по статье о грубом нарушении общественного порядка, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом (ч.1 ст.296 УК Украины).

Суд признал, что они привели к временному нарушению деятельности станции скорой медицинской помощи Краматорска.

В совю очередь, судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что у мужчины психическое заболевание и он является неподсудным. Поэтому его отправили на принудительные меры медицинского характера.

Как писала «Фраза», известная американская телеведущая погибла при попытке установить новый рекорд скорости.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский побил все рекорды по общению с журналистами.