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Эксперт озвучил сразу две причины гибели экс-министра аграрной политики Тараса Кутового

Эксперт озвучил сразу две причины гибели экс-министра аграрной политики Тараса Кутового

Директор Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины Олег Бабенко назвал две причины, которые привели к гибели экс-министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия могла произойти из-за погоды и нехватки опыта у пилота вертолета.

Как передает «Ракурс», Бабенко отметил, что из-за сильного тумана Кутовой потерял пространственное положение и уже ничего не мог с этим сделать, в результате ‒ вертолет врезался в землю.

По его информации, экс-министр имел всего 50 часов налета, а это значит, что у него не было достаточного опыта.

«Законы меняются. Ранее он должен был бы летать с инструктором не менее 150 часов. А тут ясно, что пилот не был подготовлен к полету в таких метеоусловиях. Он вылетел в нормальную погоду, но попал в туман и летел, а мог бы вернуться или приземлиться и ждать погоды. Он переоценил свои возможности», ‒ резюмировал Олег Бабенко.

Как писала «Фраза», 21 октября, в районе села Тарасенково Оржицкого района Полтавской области при крушении вертолета погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

По факту инцидента полиция открыла производство по статье о нарушении действующих на транспорте правил (ст. 291 УК Украины).

Тэги: общество, авиакатастрофа, происшествие, расследование, эксперт, вертолет, министр аграрной политики и продовольствия Украины, гибель, Тарас Кутовой, новости Украины

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