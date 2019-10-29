Главные новости за 29 октября 2019 года

Украина начала отводить войска из Золотого, несмотря на непрекращающиеся обстрелы. Сегодня, 29 октября, в Золотом Луганской области начался процесс разведения сил и средств. Следующим будет Петровское Донецкой области. «До самой встречи в Нормандском формате будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня», — заявил глава МИД в ходе инвестфорума RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе.

Возвращать Донбасс Сивохо помогают специалисты по стране, где девятый год идет гражданская война. Помогать в процессе реинтеграции Донбасса советнику секретаря Совета по безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо будут эксперты, которые изучали военные конфликты в Колумбии и Сирии. По его мнению, решит данную проблему можно и нужно как можно быстрее. «Реинтеграция Донбасса, безусловно, возможна, иначе бы я за это не брался. Со мной — команда экспертов, которая изучала военные конфликты в Колумбии и Сирии. Они разрабатывают программу и решения», — заявил Сивохо в эксклюзивном комментарии НВ перед началом инвестиционного форума RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе.

В центре Мариуполя кортеж Зеленского встретили композицией «Я же не лох». Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Мариуполе, куда он прибыл для участия в инвестиционном форуме, встретили композицией на слова «Я же не лох», замиксованные с клубным ритмом. Активисты также растянули вдоль дороги два баннера в цветах президентской кампании Зеленского с его цитатами. В частности, как можно видеть на видео, на одном из полотен написано «Мне 42-й год. Я же не лох». Что написано на втором баннере разобрать не удалось, однако видно, что речь идет об отводе украинских войск, который сегодня начался в Золотом Луганской области.

В киевской обсерватории обнаружили уже два источника сильнейшего радиационного излучения. На территории Центральной геофизической обсерватории в Киеве обнаружили два источника радиационного излучения. Об этом сообщает Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности. В частности, как сообщается, первый источник ионизирующего излучения находится в конструкции здания, построенного в 1987 году. Там уровень радиационного излучения составляет 500 — 600 мкЗв/час, в соседней комнате — 100 — 170 мкЗ/час при допустимой норме — 0,24 мкЗв, — 0,44 мкЗв.

Водителей будут штрафовать за перевозку детей в автомобиле без автокресла. В Украине вводятся штрафы за перевозку ребенка в автомобиле без детского автокресла. Такие изменения предусмотрены законопроектом № 1150, который сегодня, 29 октября, депутаты приняли во втором чтении. За документ проголосовали 332 народных депутата. Чтобы документ вступил в силу, его должны подписать спикер парламента и президент.

Под Киевом ограбили дачу главы Верховного Суда. В Киевской области в селе Любимовка в период с 24 по 28 октября, пока отсутствовали хозяева, был ограблен дачный домик. Принадлежит дача мужу главы Верховного Суда Валентины Данишевской. В правоохранительных органах сообщили, что неизвестные проникли в частный дом и забрали из сейфа деньги на общую сумму более 40 тысяч долларов.

Украинцев предупредили о популярном виде обмана на кассах супермаркетов. На кассах супермаркетов все популярнее становится новый вид обмана покупателей. Похожие случаи активно обсуждают на одном из столичных форумов. Суть развода заключается в том, что продавец, видя, что покупатель взял много продуктов, на некоторые продукты вводит коды вручную. Это делается для того, чтобы насчитать лишние продукты.

В Киеве задержан пьяный водитель маршрутки без прав, да еще и под кайфом. В понедельник, 28 октября, патрульные полицейские задержали водителя маршрутки, который перевозил пассажиров в состоянии алкогольного опьянения, да еще и под действием наркотиков. Об этом написал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. Он отметил, что водитель этой маршрутки привлек внимание сотрудников отдела безопасности дорожного движения утром, когда график движения на столичных дорогах очень плотный. А водитель осуществлял на проезжей части странные маневры, явно куда-то торопясь.

«Ты — рагуль, будем тебя находить и насиловать»: столичные власти объявили войну неправильной парковке. Патрульная полиция выписала 2 тысячи штрафов за 5 дней инспекции на полосах общественного транспорта в Киеве. Об этом заявил советник киевского городского головы Максим Бахматов. Он рассказал о создании группы по планированию и улучшению городского трафика Kyiv Traffic Group, целью которой стало регулярное измерение трафика Киева. Группа будет взаимодействовать с сервисами Uber, Bolt, Uklon и Waze, поскольку они, по словам Бахматова, «уже очень много знают о трафике».

По следам смертельной перестрелки в Харькове полиция нашла крупнейший арсенал оружия. Во время обыска дома и на даче у киллера, подорвавшего себя гранатой после перестрелки на улице Клочковской в Харькове, обнаружили целый арсенал оружия и взрывчатки. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области. В частности, как сообщается, правоохранители изъяли автоматы, ружья, пистолеты, шесть пехотных огнеметов Шмель, семь РПГ, 130 гранат, пять тротиловых шашек, электродетонаторы и большое количество боеприпасов разных калибров.

В Киеве таксист случайно спас несовершеннолетнюю от изнасилования. Водитель такси помог задержать рецидивиста, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю девушку в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева. В частности, как сообщается, злоумышленник зашел в кафе, в котором работает пострадавшая, чтобы узнать дорогу к строительной площадке, находящейся неподалеку. Когда же сотрудница заведения согласилась показать направление и вышла с парнем на улицу, тот начал приставать к ней, повалил на землю и пытался изнасиловать.

На Черниговщине неизвестный зверь отправил на тот свет пенсионерку. В Черниговской области в городе Семеновка произошла трагедия. В результате нападения неизвестного зверя скончалась 70-летняя женщина. Полуживую пенсионерку на пороге ее дома нашли местные жители — она сумела дойти домой со страшными травмами, которые получила от нападения неизвестного зверя.

На Киевщине 14-летний парень разбил отцовский внедорожник и сам не выжил. Сегодня, 29 октября, в селе Крячки Васильковского района 14-летний подросток разбился на внедорожнике Toyota Prado. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции в Киевской области. В частности, как сообщается, подросток решил взять автомобиль родителей и вместе с тремя несовершеннолетними друзьями 14 и 15 лет покататься по селу. Однако не справился с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся.