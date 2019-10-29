В киевской обсерватории обнаружили уже два источника сильнейшего радиационного излучения

На территории Центральной геофизической обсерватории в Киеве обнаружили два источника радиационного излучения. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности на своей странице в Facebook.

В частности, как сообщается, первый источник ионизирующего излучения находится в конструкции здания, построенного в 1987 году. Там уровень радиационного излучения составляет 500 — 600 мкЗв/час, в соседней комнате — 100 — 170 мкЗ/час при допустимой норме — 0,24 мкЗв, — 0,44 мкЗв.

Второй источник ионизирующего излучения обнаружили при обследовании прилегающих территорий. По предварительным данным, уровень его излучения составляет 480 мкЗв/час.

Таким образом, на территории Центральной геофизической обсерватории радиационный фон местами превышен в тысячу раз.

При этом, по мнению специалистов, превышение радиационного фона в обсерватории не несет угрозы для окружающей среды.

В Центре также подчеркнули, что источники радиации не связаны с эксплуатацией исследовательского ядерного реактора, находящегося на территории Института ядерных исследований НАН Украины.

Как сообщала «Фраза», 28 октября 2019 года Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о том, что в Киеве в одном из зданий Центральной геофизической обсерватории зафиксировали повышенный уровень радиации.