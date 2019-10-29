Водителей будут штрафовать за перевозку детей в автомобиле без автокресла

В Украине вводятся штрафы за перевозку ребенка в автомобиле без детского автокресла. Как выяснили журналисты «Фразы», такие изменения предусмотрены законопроектом № 1150, который сегодня, 29 октября, депутаты приняли во втором чтении.

За документ проголосовали 332 народных депутата. Чтобы документ вступил в силу, его должны подписать спикер парламента и президент, сообщает «Сегодня».

Правила дорожного движения уже давно предусматривают запрет на перевозку детей до 12 лет и ростом до 145 сантиметров без использования специального автокресла. Впрочем, за это правонарушение не предусматривались штрафы.

Сейчас же, согласно законопроекту, за нарушение правил перевозки детей водитель должен заплатить штраф в размере 30 необлагаемых минимумов — сейчас это 510 гривен. При повторном нарушении сумма наказания вырастает до 850 гривен.

Ранее «Фраза» сообщала, что штрафы за отсутствие автокресел в автомобилях хотели ввести щее весной. Тогда же планировали повысить штраф за непристегнутый ремень.