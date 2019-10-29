На Донбассе община УПЦ выиграла суд по захваченному храму

Суд относительно признания незаконной смены конфессиональной принадлежности храма в Константиновке выиграла Горловская епархия Украинской Православной Церкви. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, 28 октября состоялось очередное судебное заседание по вопросу Сретенского храма Константиновки, захваченного представителями Киевского патриархата.

Информацию о решении суда опубликовала пресс-служба Горловской епархии УПЦ.

«Суд постановил признать недействительными решения, принятые 10 июля 2015 года приходским собранием, согласно которым храм должен был перейти в Киевский Патриархат», — сообщили в Горловской епархии.

Как сообщалось ранее, Сретенский храм в Константиновке был захвачен представителями Киевского патриархата 14 октября 2015 года.

Захват был осуществлён на основании незаконных изменений, которые были внесены в протокол заседания приходского совета, которые якобы давали основание сменить конфессиональную принадлежность храма.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Буковине радикалы пытались сорвать престольный праздник храма УПЦ.