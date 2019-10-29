На Черниговщине неизвестный зверь отправил на тот свет пенсионерку

В Черниговской области в городе Семеновка произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате нападения неизвестного зверя скончалась 70-летняя женщина.

Полуживую пенсионерку на пороге ее дома нашли местные жители — она сумела дойти домой со страшными травмами, которые получила от нападения неизвестного зверя, сообщают «Факты ICTV».

Пострадавшая была экстренно госпитализирована, почти сутки она провела в реанимации, но, к сожалению, спасти ее не удалось.

Какой именно зверь напал на пенсионерку пока не известно, правоохранители занимаются выяснением этого вопроса. Местные жители не верят, что это были собаки. Они предполагают, что на погибшую напали либо волки, либо свиньи.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре 2009 года на жителей Черниговщины наводило ужас неизвестное чудовище.

В декабре 2012 года на Черниговщине неизвестная тварь высосала козе мозг через глаза.