«Ты – рагуль, будем тебя находить и насиловать»: столичные власти объявили войну неправильной парковке

Патрульная полиция выписала 2 тысячи штрафов за 5 дней инспекции на полосах общественного транспорта в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил советник киевского городского головы Максим Бахматов в интервью «Хмарочосу».

Он рассказал о создании группы по планированию и улучшению городского трафика Kyiv Traffic Group, целью которой стало регулярное измерение трафика Киева. Группа будет взаимодействовать с сервисами Uber, Bolt, Uklon и Waze, поскольку они, по словам Бахматова, «уже очень много знают о трафике».

В этой связи чиновник рассказл о первых результатах работы группы: «Мы договорились с полицией, они будут дежурить в часы пик (с 7 до 10 утра и с 5 до 8 вечера) на 12 полосах общественного транспорта и будут выписывать штрафы тем, кто на них заезжает». «Знаете сколько мы заработали на штрафах за пять дней? Около миллиона гривен, 2 тысячи штрафов с 15 по 20 октября», — рассказал он, выразив убеждение, что «теперь эти полосы свободны, ими пользуется общественный транспорт, так как автомобилям на эти полосы заезжать теперь опасно».

Он также рассказал о камерах, которые зафиксировали «27 автомобилей, которые каждый день заезжают на полосу общественного транспорта на улице Вернадского». «Я попросил наш IT-департамент составить этот список. Теперь можно сказать: „Ты, ты и ты — рагуль. Создаешь опасность для велосипедистов. Не даешь нормально проехать общественному транспорту. Мы будем тебя находить, наказывать и насиловать. Морально, конечно“», — заключил Бахматов, добавив, что все это стало возможным благодаря технологиям smart city.

Отметим, что в Киеве нет улицы им. Вернадского. Есть одноименный бульвар в Святошинском районе, однако, судя по данным Google-карт там нет полосы для движения общественного транспорта.

Как сообщала «Фраза», весной 2017 года Национальная полиция начала массово закупать системы видеонаблюдений на дорогах «Рубеж», которые смогут считывать номера автомобилей и проверять их по базам МВД.

Осенью 2018 года в Киеве ввели новые штрафы за неправильную парковку. В частности, штраф за препятствование движению пешеходов и другого транспорта или остановке на полосе для общественного транспорта отныне составляет 510 грн.