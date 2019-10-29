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Под Киевом ограбили дачу главы Верховного Суда

Под Киевом ограбили дачу главы Верховного Суда

В Киевской области в селе Любимовка в период с 24 по 28 октября, пока отсутствовали хозяева, был ограблен дачный домик. Как выяснили журналисты «Фразы», принадлежит дача мужу главы Верховного Суда Валентины Данишевской.

В правоохранительных органах изданию УНН сообщили, что неизвестные проникли в частный дом и забрали из сейфа деньги на общую сумму более 40 тысяч долларов.

Предварительно установлено, что злоумышленники проникли в дом через окно. В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят досудебное расследование по статье «кража».

Ранее «Фраза» сообщала, что в июле нынешнего года в самом центре Киева была ограблена квартира судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда.

В декабре 2018 года в Киевской области в селе Михайловка-Рубежовка жертвами воров стали родители заместителя (на тот момент) генерального прокурора Украины Евгения Енина.

Тэги: Киев, общество, ограбление, Киевская область, новости Украины

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