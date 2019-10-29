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В Винницкой области полиция приняла от священника УПЦ заявление об угрозах и незаконном удержании

В Винницкой области полиция приняла от священника УПЦ заявление об угрозах и незаконном удержании

В Винницкой области в селе Лука-Мелешковская правоохранители приняли от священника Украинской Православной Церкви заявление по факту угроз, незаконного содержания и лишения свободы передвижения. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, утром 28 октября глава Лука-Мелешковской объединенной территориальной общины В. Сыч пригласил настоятеля местного Спасо-Преображенского храма УПЦ протоиерея Василия Альмухамеда в помещение сельского совета для разговора, поскольку местная община ПЦУ обратилась с требованием предоставить ей в пользование помещения воскресной школы.

Как сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ, придя на встречу, отец Василий столкнулся в кабинете со священником ПЦУ Виктором Чверкун, которой, повторив указанные требования, начал сразу требовать согласия. На слова отца Василия, что давать согласие он единолично не может, и для принятия решения, должен вынести этот вопрос на обсуждение общины храма, Чверкун заявил, что ждать пока община примет решение он не будет и желает получить ответ, не выходя из кабинета, угрожая, что в случае неполучения согласия, активисты ПЦУ будут блокировать Преображенский храм.

Когда отец Василий не поддался на шантаж, Чверкун вышел, и в кабинет вошли более десятка местных активистов ПЦУ, которые сразу набросились на священника с оскорблениями и угрозами. Попытки отца Василия наладить конструктивный диалог оказались тщетными, поскольку активисты не желали ничего слушать, общались на повышенных тонах, и оскорбляли священника. Поняв, что разговаривать о чем-то в таких условиях невозможно, отец Василий хотел выйти, но активисты заблокировали двери и длительное время удерживали больного сахарным диабетом священника в помещении, не позволяя ни выйти на воздух, ни выпить воды. При этом свободному передвижению главы ОТО активисты не мешали.

На ситуацию повлияло появление на месте инцидента прихожанина Преображенского храма УПЦ, который зафиксировал произвол на видео, а затем добился для священника возможности покинуть кабинет. После этого к месту инцидента прибыл наряд полиции, вызванный отцом Василием.

Как сообщают в епархии, все завершилось договоренностью о том, что ответ на требование сторонников ПЦУ община Преображенского храма предоставит 30 октября.

«Однако, что бы ни решила община, ситуация которая произошла, ставит перед нами ряд вопросов. Главный из которых: если религиозная община ПЦУ, учитывая приближение зимы, вправе требовать отдать ей помещения на территории храма УПЦ, то не имеет ли такое же право община УПЦ, которая, после перехода митрополита Симеона в ПЦУ, фактически осталась на улице, требовать возможности пользования нижним храмом, который, кстати, почти все время находится пустым? Ведь приближается зима, община ПЦУ располагает целой церковью, а многочисленная община УПЦ еженедельно молится под открытым небом», — отметили в пресс-службе епархии.

Также, как сообщается в опубликованном на сайте епархии заявлении, «Винницкая епархия УПЦ оставляет за собой право обратиться с официальным письмом к митрополиту Симеону (Шостацкому) с предложением предоставить в пользование религиозной общине УПЦ помещение нижнего храма, поскольку члены общины не могут молиться зимой на улице».

Ранее «Фраза» сообщала, что на Винниччине сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ.

Тэги: общество, православие, Винницкая область, новости православия, УПЦ, новости Украины

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